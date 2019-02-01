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Descontinuado
55PUS8602/12
TV LED 4K Quantum Dot com Android TV
A revolucionária série 8600 da Philips apresenta uma TV LED Quantum Dot com um impressionante motor P5 sobre uma barra de som independente. As imagens realistas e envolventes e o áudio excepcional desta TV tornam-na irresistível e uma peça artística que vai querer ter.
139 cm (55")
Televisor LED 4K Ultra HD
Quad Core, 16 GB e expansível
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
A tecnologia Philips Perfect Color revela imagens com cores vivas e realistas com triliões de tonalidades. Experimente um espectro de cores surpreendentemente amplo em combinação com o nosso processamento de cores mais sofisticado. A Perfect Color é a combinação de um painel com vasta gama cromática a 100% e um processamento de 2,250 biliões de cores, resultando numa qualidade de imagem que parece uma janela para o mundo.
Som criado num design fino. Desfrute tons agudos incríveis e tons médios realistas de inúmeros micro-diafragmas numa elegante barra de colunas. Quando é possível ouvir cada sussurro, passo e ranger de tábuas no chão, não será difícil imaginar como o som de cada choque, pancada e explosão será incrivelmente nítido. E relativamente aos graves, não houve quaisquer cedências graças à colocação estratégica das colunas traseiras para tom profundos e ricos. É um televisor com uma aparência à altura da qualidade de som.
A Google Play Store e a galeria de aplicações da Philips ultrapassam a programação de TV tradicional para lhe apresentar uma grande coleção online de filmes, TV, música, aplicações e jogos. Uma memória de 16 GB expansível significa que há imenso espaço para guardar todos os seus conteúdos favoritos e instalar mais aplicações.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
3.9
de 5
76
Críticas
BartoloBlaster
01/02/2019
España
Muy satisfecho
Después de un año, estoy totalmente satisfecho de mi compra.
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Esta avaliação foi feita para 8600 series 55PUS8602 LED 4K Quantum Dot con tecnología Android TV
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Djmag1
14/04/2018
España
Espectacular
Es un televisor espectacular. Por ponerle una pega, tema de Android tv, a veces los Hdd externos se desconectan y uña algo más molesta, la hora se cambia...
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DavidFuenla
06/01/2018
España
Espectacular
Bueno, pues yo ya la tengo, comprada en España,difícil de conseguir porque aún no han metido mucho este modelo. Mis primeras impresiones en estos días, increíble televisión, increíble calidad de imagen, increíble todo. Android aunque va un poco escaso en aplicaciones ,lo solucionó con Aptoide TV, así logro tener también Amazon Prime Video en ella. A la hora de conectarla a la red local para compartir, todo muy sencillo, y conexión perfecta. Bluetooth,lo mismo, se conecta perfecta a mi barra de sonido .Vayamos a la imagen, para mí, de las mejores del mercado destrozando al resto de marcas en mismas tecnologías, la qled a mi parecer deja mucho que desear y más al comparar con esta Philips, los contenidos en HDR los identifica perfectamente y te lo indica en la parte inferior derecha. Está claro,no es oled,los negros no son puros, pero consigue unos niveles muy muy grandes de negros, los colores,que decir, para mí,perfectos y muy reales, no tan saturados como otras marcas,eso es lo que le da la calidad a la imagen, que muestra colores muy reales, en cuanto a la imagen en TDT, el reescalado es bastante bueno y las imágenes se muestran bastante bien. Me falta probar la play y conectarle un disco duro a ver qué tal, por lo demás, de momento esta televisión merece mucho la pena, a ver si Philips actualiza ya a android 7 y creo q ya será la leche porque tendremos bastantes más funcionalidades. Por tanto, a todo el que busque una TV de 55" (también la hay en 65") le recomiendo totalmente esta Philips, quedará sorprendido para bien más con el ambilight, que eso ya es lo más de lo más
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Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação.
O EPG e visibilidade atual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
As ofertas de aplicações Android variam em cada país. Para obter mais detalhes, visite a sua loja Google Play local.
Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efetivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.
Os jogos em nuvem dependem dos fornecedores de jogos.
O televisor suporta a receção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista atualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
(Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.
A funcionalidade Google Cast depende de aplicações e dispositivos compatíveis com Google Cast. Para obter mais detalhes, visite a página do produto Google Cast.
A aplicação Philips TV Remote e as funcionalidades relacionadas variam dependendo do modelo do televisor, do operador e do país, bem como do modelo do dispositivo inteligente e do sistema operativo. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/TVRemoteapp.
A oferta de aplicações da Smart TV varia dependendo do modelo do televisor e do país. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/smarttv.
Gravação USB apenas para canais digitais, as gravações podem ser limitadas pela emissão de protecções contra cópia (CI+). Podem aplicar-se restrições relativamente aos países e canais.
O cliente e servidor para MultiRoom suportam apenas programas digitais de sinal canal aberto.
Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.
É necessária uma ligação HDMI para a barra de som, colunas e outros dispositivos de áudio.