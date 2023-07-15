Termos de pesquisa

      Água pura e cristalina

      O alto desempenho aliado à máxima conveniência. Melhor proteção contra a acumulação de calcário. Pode agora desfrutar de água pura e cristalina, de temperatura ambiente a bem quente em segundos. Várias definições de temperatura e volume com o toque num botão.

      Estação de água

      Água pura e cristalina

      De temperatura ambiente a bem quente

      • Bancada
      • Filtro Micro X-Clean Softening+
      • Temperatura ambiente e quente

      Aproveite ao máximo a sua água

      Desfrute de água cristalina e com um sabor puro, bem como de bebidas quentes e frias saborosas. O filtro Micro X-Clean Softening+ da Philips reduz o cloro, metais pesados e contaminantes emergentes, como microplásticos e PFOA*. Também oferece 50% mais proteção contra a acumulação de calcário.

      Água limpa e quente quando desejar e em segundos

      A água limpa e quente sai em poucos segundos, à temperatura exata que desejar, realçando o máximo de aroma nas suas bebidas.

      3 regulações de temperatura para satisfazer as suas necessidades

      Fornecemos água com um sabor puro, desde temperatura ambiente a bem quente. Chá, café, fórmula para bebé. Pode optar entre diversas opções.

      As regulações de volume mais utilizadas com o toque de um botão

      Pode encontrar sempre um volume de água adequado para encher copos, canecas, biberões ou até jarros.

      O indicador de vida útil do filtro avisa atempadamente da substituição do filtro

      O indicador de vida útil do filtro lembra-o de substituir o filtro atempadamente, para garantir o melhor desempenho de filtração.

      Basta ligar e usar; não é necessária instalação

      O dispensador começa a funcionar assim que ligar a fonte de alimentação e ligar o aparelho. Não é necessário fazer ligações à canalização.

      Bloqueio de segurança para evitar queimaduras

      Ao dispensar água quente, o bloqueio de segurança é ativado automaticamente para garantir a segurança.

      Sem BPA

      Todas as peças que entram em contacto direto com a água são fabricadas em materiais sem BPA.

      Especificações técnicas

      • Desempenho de filtragem

        Redução do cloro
        Sim
        Remoção de pesticidas
        Sim
        Redução da dureza da água
        Sim
        Redução de PFOA
        Sim
        Redução de metais pesados
        Sim
        Redução de microplásticos
        Sim
        Filtro Micro X-Clean Softening+
        100 L/1 mês

      • Especificações gerais

        Água de entrada aplicável
        Água canalizada municipal
        Dimensões do produto (CxLxA)
        294*150*295  mm
        Temperatura da água de entrada
        5-38  °C
        Esterilização por UV
        Não
        Ecrã
        LED
        Sistema de aquecimento
        Aquecimento instantâneo
      • * Testado por uma entidade de testes independente em condições laboratoriais. Os contaminantes ou outras substâncias reduzidas por este filtro de água não estão necessariamente presentes na água de todos os utilizadores.

