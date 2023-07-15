Aproveite ao máximo a sua água

Desfrute de água cristalina e com um sabor puro, bem como de bebidas quentes e frias saborosas. O filtro Micro X-Clean Softening+ da Philips reduz o cloro, metais pesados e contaminantes emergentes, como microplásticos e PFOA*. Também oferece 50% mais proteção contra a acumulação de calcário.