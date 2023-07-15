Termos de pesquisa
ADD5906S/10
Água pura e cristalina
O alto desempenho aliado à máxima conveniência. Melhor proteção contra a acumulação de calcário. Pode agora desfrutar de água pura e cristalina, de temperatura ambiente a bem quente em segundos. Várias definições de temperatura e volume com o toque num botão.Ver todas as vantagens
Se for elegível para redução do IVA em dispositivos médicos, pode solicitá-lo para este produto. O montante do IVA será descontado no preço apresentado acima. Procure os detalhes completos no seu cesto de compras.
Desfrute de água cristalina e com um sabor puro, bem como de bebidas quentes e frias saborosas. O filtro Micro X-Clean Softening+ da Philips reduz o cloro, metais pesados e contaminantes emergentes, como microplásticos e PFOA*. Também oferece 50% mais proteção contra a acumulação de calcário.
A água limpa e quente sai em poucos segundos, à temperatura exata que desejar, realçando o máximo de aroma nas suas bebidas.
Fornecemos água com um sabor puro, desde temperatura ambiente a bem quente. Chá, café, fórmula para bebé. Pode optar entre diversas opções.
Pode encontrar sempre um volume de água adequado para encher copos, canecas, biberões ou até jarros.
O indicador de vida útil do filtro lembra-o de substituir o filtro atempadamente, para garantir o melhor desempenho de filtração.
O dispensador começa a funcionar assim que ligar a fonte de alimentação e ligar o aparelho. Não é necessário fazer ligações à canalização.
Ao dispensar água quente, o bloqueio de segurança é ativado automaticamente para garantir a segurança.
Todas as peças que entram em contacto direto com a água são fabricadas em materiais sem BPA.
Desempenho de filtragem
Especificações gerais
