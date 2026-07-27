ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • O companheiro perfeito para actividades ao ar livre
  • O companheiro perfeito para actividades ao ar livre
  • O companheiro perfeito para actividades ao ar livre
  • O companheiro perfeito para actividades ao ar livre
  • O companheiro perfeito para actividades ao ar livre
  • O companheiro perfeito para actividades ao ar livre
  • O companheiro perfeito para actividades ao ar livre
  • O companheiro perfeito para actividades ao ar livre
  • O companheiro perfeito para actividades ao ar livre
  • O companheiro perfeito para actividades ao ar livre
  • O companheiro perfeito para actividades ao ar livre
  • O companheiro perfeito para actividades ao ar livre

Descontinuado

Rádio portátil

AE1120/00

O companheiro perfeito para actividades ao ar livre
O rádio portátil Philips AE1120/00 foi concebido para o exterior. Visto que é alimentado por energia cinética, não necessita de pilhas. Este dispõe de uma sirene incorporada para atrair atenções e um carregador USB para manter os dispositivos carregados e ligados.
Ver todos os benefícios

com este rádio portátil

O companheiro perfeito para actividades ao ar livre

  • FM/MW, sintonização analógica

  • Porta micro USB para carregamento

  • Lanterna

  • Auto-alimentação/funciona a pilhas

Geração de energia cinética para carregamentos fáceis

Geração de energia cinética para carregamentos fáceis

Aproveite a sua própria energia com a fonte de energia inovadora para o dispositivo alimentada de forma cinética - uma alternativa ecológica aos dispositivos alimentados por bateria. Este fornece energia para o rádio, uma lanterna ou para carregar um telefone ou outro dispositivo proporcionando uma forma simples para manter a carga de todos os dispositivos.

Lanterna integrada para iluminar actividades nocturnas

Lanterna integrada para iluminar actividades nocturnas

Saia da escuridão. Com a lanterna integrada, o dispositivo mantém-no activo muito depois do Sol se pôr. Este dispositivo elimina os riscos das actividades nocturnas mal iluminadas e pode ser a solução em caso de falhas de corrente. A geração de energia cinética mantém os dispositivos carregados automaticamente e elimina as preocupações com baterias vazias.

Sirene incorporada para o manter seguro

Sirene incorporada para o manter seguro

Muitas vezes manter-se seguro significa ser localizável. A sirene incorporada do dispositivo atrai atenções, o que significa que a ajuda nunca está longe. Alimentada de forma cinética para evitar problemas inesperados com baterias, a sirene é um complemento concebido para lhe oferecer uma tranquilidade extra e dar prioridade à sua segurança.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis