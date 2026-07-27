Geração de energia cinética para carregamentos fáceis

Aproveite a sua própria energia com a fonte de energia inovadora para o dispositivo alimentada de forma cinética - uma alternativa ecológica aos dispositivos alimentados por bateria. Este fornece energia para o rádio, uma lanterna ou para carregar um telefone ou outro dispositivo proporcionando uma forma simples para manter a carga de todos os dispositivos.