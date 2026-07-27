Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
AE1120/00
FM/MW, sintonização analógica
Porta micro USB para carregamento
Lanterna
Auto-alimentação/funciona a pilhas
Aproveite a sua própria energia com a fonte de energia inovadora para o dispositivo alimentada de forma cinética - uma alternativa ecológica aos dispositivos alimentados por bateria. Este fornece energia para o rádio, uma lanterna ou para carregar um telefone ou outro dispositivo proporcionando uma forma simples para manter a carga de todos os dispositivos.
Saia da escuridão. Com a lanterna integrada, o dispositivo mantém-no activo muito depois do Sol se pôr. Este dispositivo elimina os riscos das actividades nocturnas mal iluminadas e pode ser a solução em caso de falhas de corrente. A geração de energia cinética mantém os dispositivos carregados automaticamente e elimina as preocupações com baterias vazias.
Muitas vezes manter-se seguro significa ser localizável. A sirene incorporada do dispositivo atrai atenções, o que significa que a ajuda nunca está longe. Alimentada de forma cinética para evitar problemas inesperados com baterias, a sirene é um complemento concebido para lhe oferecer uma tranquilidade extra e dar prioridade à sua segurança.
Críticas