Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
Uma nova onda no seu chuveiro
Traga um pouco de música para o seu chuveiro com o rádio para chuveiro da Philips. O design à prova de salpicos permite-lhe uma utilização em qualquer parte da casa de banho. A fita amovível permite-lhe pendurá-lo no chuveiro de forma rápida e simples.
O rádio relógio da Philips funciona com duas pilhas AA para uma portabilidade e posicionamento ideais.
O tempo de reprodução do rádio pode ser facilmente controlado regulando o número de minutos preferidos no temporizador digital. Ele efectua a contagem decrescente do tempo automaticamente e desliga o rádio no final da sessão.
Um relógio integrado mantém as horas certas. Quando o rádio está desligado, o visor do relógio pode ser retirado para maior comodidade.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
4.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
grumax
10/12/2013
España
Cantar bajo la ducha
Es un producto muy útil en el día a día, ya que a quién no le gusta escuchar la radio mientras se ducha o se baña? y además, conocer la hora para llegar siempre a tiempo!! Producto muy fácil de usar y tiene memoria para 10 sintonías.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AE3300 Radio para baño
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AE3300 Radio para baño