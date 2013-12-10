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Descontinuado

Rádio para chuveiro

AE3300/00

4

| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto

Uma nova onda no seu chuveiro

Traga um pouco de música para o seu chuveiro com o rádio para chuveiro da Philips. O design à prova de salpicos permite-lhe uma utilização em qualquer parte da casa de banho. A fita amovível permite-lhe pendurá-lo no chuveiro de forma rápida e simples.

Ver todos os benefícios

Uma nova onda no seu chuveiro

Funcionamento a pilhas para um uso portátil

O rádio relógio da Philips funciona com duas pilhas AA para uma portabilidade e posicionamento ideais.

Temporizador regulável desliga o rádio à hora predefinida

O tempo de reprodução do rádio pode ser facilmente controlado regulando o número de minutos preferidos no temporizador digital. Ele efectua a contagem decrescente do tempo automaticamente e desliga o rádio no final da sessão.

Função de relógio integrada

Um relógio integrado mantém as horas certas. Quando o rádio está desligado, o visor do relógio pode ser retirado para maior comodidade.

Especificações técnicas

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Críticas

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10/12/2013

España

España

Cantar bajo la ducha

Es un producto muy útil en el día a día, ya que a quién no le gusta escuchar la radio mientras se ducha o se baña? y además, conocer la hora para llegar siempre a tiempo!! Producto muy fácil de usar y tiene memoria para 10 sintonías.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AE3300 Radio para baño

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