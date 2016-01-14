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Descontinuado
AJ130/12
Design esguio para qualquer estilo de vida
Liberte a sua música portátil em casa e desfrute de som magnífico no rádio relógio com CD e ligação Aux-in. O seu design elegante e compacto contém um LCD retroiluminado grande. Pode acordar ao som do seu CD favorito, música digital ou alarme.
CD
A compatibilidade com CD-Regravável significa que o sistema áudio pode reproduzir discos CD-Recordable (CD-R) e CD-Rewritable (CD-RW). Os discos CD-R são graváveis uma vez e podem ser reproduzidos em qualquer leitor de CDs áudio, enquanto que os discos CD-RW podem ser gravados e regravados várias vezes, e apenas podem ser lidos em leitores de CDs áudio compatíveis. O sensor de captação laser e o circuito de descodificação de CD dos leitores compatíveis com CD-RW são especialmente concebidos para ler a camada de gravação de troca de fase especial do CD-RW áudio, garantindo que pode sempre reproduzir os discos gravados em casa no seu sistema de CDs áudio.
O visor LCD garante uma visualização e utilização fáceis em condições de pouca luz e fornece informações nítidas de forma instantânea.
2.2
de 5
5
Críticas
marianna
14/01/2016
Italia
Portatile leggero ma...
tutto ok unico problema non si può spegnere senza staccare la spina dalla corrente...poi ultimamente non so perchè la radio è sparita...
Esta avaliação foi feita para AJ130 Radiosveglia con sintonizzazione digitale
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Gazou
12/05/2011
France
Déçu
Le produit a pour lui le look et la simplicité d'utilisation, mais ça s'arrête là. Radio pourie, réception très mauvaise. Qualité audio décevante, son nasillard sans basses du tout Lecteur de CD bruyant, surtout lors de l'arrêt avec la fonction sleep, vous vous êtes gentiment endormi et paf un raffut infernal vous réveille quand la tête de lecture reprend sa position de parking. Innaceeptablepour ce genre de produit.
Esta avaliação foi feita para AJ130 Radio réveil avec tuner numérique
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sandra1
27/11/2014
Nederland
niet handig in te stellen
Als ik het alarm wil instellen moet ik het een paar keer overdoen voordat het uiteindelijk is gelukt. En aangezien het voor de kinderen is is het voor hun helemaal niet handig in gebruik. Radio is niet zuiver.
Esta avaliação foi feita para AJ130 Klokradio met digitale tuner
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