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Descontinuado

Rádio relógio para iPod

AJ301DB/12

3.8

| (6) Críticas

Comece o dia à sua maneira!

Liberte a sua música portátil em casa. Coloque o seu leitor iPod ou GoGear no rádio relógio compacto da Philips com graves profundos suportados pelos 12 W RMS de potência. Desfrute de um som excelente e comece os seus dias de forma energética.

Ver todos os benefícios

Acorde ao som das músicas favoritas no seu iPod

Comece o dia à sua maneira!

  • Preto

Reproduza e carregue o seu iPod em simultâneo

Reproduza e carregue o seu iPod em simultâneo

Desfrute da sua música MP3 favorita enquanto carrega o seu iPod! A base permite-lhe ligar o seu iPod directamente ao Sistema de base para entretenimento, para que possa ouvir a sua música favorita com som soberbo. Além disso, também carrega o seu iPod enquanto reproduz, pelo que pode gozar da sua música sem ter de se preocupar com a duração da bateria do iPod. Utilize o telecomando para navegar, seleccionar e reproduzir a música guardada no seu iPod. O Sistema de base para entretenimento carrega automaticamente o seu iPod enquanto se encontrar na base.

Tecnologia de altifalantes wOOx™ para graves profundos e potentes

Tecnologia de altifalantes wOOx™ para graves profundos e potentes

A tecnologia wOOx é um conceito inovador de altifalantes que permite ouvir e sentir graves incrivelmente profundos que soam mais ricos do que qualquer outro sistema de áudio. Os controladores especiais dos altifalantes trabalham juntamente com o distribuidor de graves wOOx e a perfeita sintonia entre o controlador principal e o tweeter garante transições suaves das frequências baixas-médias para as altas. A suspensão dupla e a construção em camadas totalmente simétricas proporcionam graves baixos e precisos sem distorções perceptíveis. A tecnologia wOOx produz graves espantosamente baixos e dinâmicos, tirando partido do volume total da caixa do altifalante para ampliar realmente o impacto da música.

Ligação Aux-in para o seu leitor de música portátil MP3

Ligação Aux-in para o seu leitor de música portátil MP3

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Críticas

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3.8

de 5

6

Críticas

3
2

20/05/2012

België

België

Geweldige koop voor geweldige prijs

Zeer tevreden met de aankoop, zeer makkelijkte gebruiken.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AJ301DB Klokradio voor iPod

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31/08/2011

België

België

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16/02/2010

France

France

SUPER!!!!!!!!

Le son c'est no comment, c'est un sans faute, je pensai acheter un reveil et en fait j'ai eu une mini chaine hifi. Les qualités d'une mini chaine avec un minimum de place, et un design très elegant. Je le conseille sans hesiter, petit bemol je n'arrive toujours pas a regler le son du reveil, pour moi perso il n'est pas assez fort. En tous cas produit de qualité pas decue. Bravo.

Esta avaliação foi feita para AJ301DB Radio-réveil pour iPod

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