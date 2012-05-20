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Descontinuado
AJ301DB/12
Comece o dia à sua maneira!
Liberte a sua música portátil em casa. Coloque o seu leitor iPod ou GoGear no rádio relógio compacto da Philips com graves profundos suportados pelos 12 W RMS de potência. Desfrute de um som excelente e comece os seus dias de forma energética.
Preto
Desfrute da sua música MP3 favorita enquanto carrega o seu iPod! A base permite-lhe ligar o seu iPod directamente ao Sistema de base para entretenimento, para que possa ouvir a sua música favorita com som soberbo. Além disso, também carrega o seu iPod enquanto reproduz, pelo que pode gozar da sua música sem ter de se preocupar com a duração da bateria do iPod. Utilize o telecomando para navegar, seleccionar e reproduzir a música guardada no seu iPod. O Sistema de base para entretenimento carrega automaticamente o seu iPod enquanto se encontrar na base.
A tecnologia wOOx é um conceito inovador de altifalantes que permite ouvir e sentir graves incrivelmente profundos que soam mais ricos do que qualquer outro sistema de áudio. Os controladores especiais dos altifalantes trabalham juntamente com o distribuidor de graves wOOx e a perfeita sintonia entre o controlador principal e o tweeter garante transições suaves das frequências baixas-médias para as altas. A suspensão dupla e a construção em camadas totalmente simétricas proporcionam graves baixos e precisos sem distorções perceptíveis. A tecnologia wOOx produz graves espantosamente baixos e dinâmicos, tirando partido do volume total da caixa do altifalante para ampliar realmente o impacto da música.
3.8
de 5
6
Críticas
Kiki
20/05/2012
België
Geweldige koop voor geweldige prijs
Zeer tevreden met de aankoop, zeer makkelijkte gebruiken.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AJ301DB Klokradio voor iPod
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johanvos
31/08/2011
België
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jessa85
16/02/2010
France
SUPER!!!!!!!!
Le son c'est no comment, c'est un sans faute, je pensai acheter un reveil et en fait j'ai eu une mini chaine hifi. Les qualités d'une mini chaine avec un minimum de place, et un design très elegant. Je le conseille sans hesiter, petit bemol je n'arrive toujours pas a regler le son du reveil, pour moi perso il n'est pas assez fort. En tous cas produit de qualité pas decue. Bravo.
Esta avaliação foi feita para AJ301DB Radio-réveil pour iPod
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