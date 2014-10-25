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Descontinuado

Rádio relógio com sintonização digital

AJ3123/12

2.6
| (91) Críticas
Comece o dia à sua maneira!
Este despertador com rádio AJ3123/12 moderno e elegante acorda-o sempre a horas. Possui rádio FM incorporado e pode acordá-lo com a sua estação de rádio favorita ou com um aviso sonoro.
Ver todos os benefícios

Acorde com o rádio ou aviso sonoro

Comece o dia à sua maneira!

Acorde ao som da sua estação de rádio favorita ou de um alarme

Acorde ao som da sua estação de rádio favorita ou de um alarme

Desperte ao som da sua estação de rádio favorita ou de um sinal sonoro. Defina o alarme no seu rádio relógio Philips para acordar com a estação de rádio que ouviu por último ou escolha acordar com um sinal sonoro. Quando chegar a hora de despertar, o rádio relógio Philips liga automaticamente a estação de rádio selecionada ou ativa o sinal sonoro.

Sintonização digital FM com estações programadas

Sintonização digital FM com estações programadas

Rádio FM digital oferece-lhe opções de música adicionais para a sua colecção musical no sistema de áudio Philips. Basta sintonizar a estação que deseja programar e premir e manter premido o botão de programação para memorizar a frequência. Com estações de rádio predefinidas que podem ser gravadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio favorita, sem necessitar de sintonizar manualmente a frequência.

Despertar suave para uma experiência de acordar agradável

Despertar suave para uma experiência de acordar agradável

Comece o seu dia acordando suavemente com um volume de alarme que aumenta gradualmente. Os sons de alarme normais com um volume predefinido são demasiado baixos para o acordar ou então são demasiado elevados, acordando-o em sobressalto. Escolha acordar ao som da sua música, estação de rádio ou aviso sonoro favoritos. O volume suave do alarme de despertar aumenta gradualmente de um volume baixo subtil para um volume suficientemente elevado para o acordar suavemente.

Especificações técnicas

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Críticas

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2.6

de 5

91

Críticas

25/10/2014

España

España

Buen producto, aunque mejorable.

Es funcional y práctico, tiene un diseño agradable, la luminosidad del reloj es correcta, y puedes memorizar las emisoras de radio, aunque sólo sean FM y la recepción a veces no sea muy correcta. Los botones van un poquito duros y son un poco ruidosos. El volumen mínimo de la radio puede resultar bastante alto a determinadas horas y un incordio si quieres poner la opción de snooze por la noche al no tener salida para auriculares. Pero dicho lo cual, en cuanto a la relación calidad-precio (puesto que me lo regalaron) yo lo veo un producto muy aceptable.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AJ3123 Radio reloj con sintonización digital

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AJ3123 Radio reloj con sintonización digital

17/12/2013

España

España

buen producto

Buen productos, la radio se oye muy bien pese a lo reducido del aparato. lo recomiendo dentro de su categoria.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AJ3123 Radio reloj con sintonización digital

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AJ3123 Radio reloj con sintonización digital

06/12/2013

España

España

digital y sencillo 100% recomendable

Muy contento con el modelo anterior (no digital), no quise cambiar y seguí con este modelo. Sus ventajas diseño renovado, audio y radio digital y la sencillez del anterior modelo. A mejorar el volumen mínimo que a veces de noche lo encuentro alto. Resumen: sencillo, bonito, y funcional. Recomendable.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AJ3123 Radio reloj con sintonización digital

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AJ3123 Radio reloj con sintonización digital

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