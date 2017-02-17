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Descontinuado
AJ3700/12
Acordar e ver as horas!
Cada dia é único, o agradável rádio relógio da Philips é uma companhia especial para todas as manhãs. A funcionalidade de projecção da hora reflecte as horas em praticamente qualquer superfície - acorde, abra os olhos e verá de imediato as horas! As suas manhãs são simplesmente melhores
Projecção da hora
FM, sintonização digital
Alarme duplo
Alimentação a bateria ou CA
A Projecção da Hora permite projectar a hora em qualquer superfície e em qualquer ângulo. O sistema inovador de projecção garante que a hora está sempre correctamente posicionada e orientada. Ao contrário dos visores LCD convencionais, o visor LCD negativo permite que a luz passe sem sofrer distorções significativas. Um potente LED ilumina o LCD negativo para projectar a luz a uma determinada distância. Com a sua objectiva precisa, o relógio projecta a imagem e ajusta a focagem de acordo com as suas preferências. Não é necessário levantar-se para verificar as horas, basta abrir os olhos!
Para evitar que adormeça e se atrase, o rádio relógio Philips tem uma função de repetição do alarme. Se o alarme tocar e quiser dormir mais um pouco, basta premir uma vez o botão de repetição do alarme e voltar a dormir. Nove minutos depois o alarme volta a tocar. Pode continuar a premir o botão de repetição do alarme a cada nove minutos até o desligar totalmente.
O temporizador permite-lhe decidir durante quanto tempo pretende ouvir música - ou uma estação de rádio à sua escolha - antes de adormecer. Basta definir um limite de tempo (até 1 hora) e escolher uma estação de rádio para ouvir enquanto adormece. O rádio da Philips continua a reproduzir durante o período seleccionado e, em seguida, muda automaticamente para um modo de espera economizador e silencioso. O temporizador permite-lhe adormecer a ouvir o seu programa de rádio preferido sem ter de contar carneiros ou de se preocupar com desperdícios de energia
2.3
de 5
34
Críticas
mtcs
17/02/2017
España
Sólo un detalle...
El despertador no defrauda, pero tendría que poder apagarse el brillo porque aunque lo pongas en la opción más baja ilumina toda la habitación. No es necesario que proyecte la hora porque a oscuras no te quedas.
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Regor
07/01/2016
España
Casi casi...
Es un buen despertador, pero el hecho de no poder apagar el brillo de la pantalla retroiluminada provoca una molestia en la oscuridad. No se entiende el porqué no se ha añadido esta opción.
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beapol
13/03/2015
France
Comprador verificado
Très bon produit
Fréquences radios limitées RAS pour le reste Fréquences radios limitées RAS pour le reste Fréquences radios limitées RAS pour le reste
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