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Descontinuado

Rádio relógio com sintonização digital

AJ4200/12

3.1

| (7) Críticas

Carregue o seu telemóvel enquanto dorme

O rádio relógio da Philips não só o desperta ao som da sua estação de rádio favorita como também carrega o seu telemóvel enquanto dorme. Inclui um alarme duplo com definições de dias de semana e de fim-de-semana e um visor LCD grande para uma leitura fácil.

Ver todos os benefícios

Carregue o seu telemóvel enquanto dorme

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Compartimento de arrumação incorporado para guardar as pontas dos conectores

Compartimento de arrumação incorporado para guardar as pontas dos conectores

Concebido com um compartimento de armazenamento incorporado para as pontas de conector do carregador, uma característica que assegura que as pontas são guardadas de forma segura e ordenada para uma futura utilização. Inclui também pontas grandes e pequenas para diferentes modelos de telemóveis e ainda um conector para dispositivos mini-USB.

Sintonização digital com programação de estações para maior comodidade

Sintonização digital com programação de estações para maior comodidade

Basta sintonizar a estação que pretende programar, premir e manter o botão de programação premido para memorizar a frequência. Através das estações de rádio programadas que podem ser guardadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio preferida sem necessitar de sintonizar manualmente as frequências.

Apresentação da data e dia da semana

Apresentação da data e dia da semana

O visor LCD apresenta a data e o dia da semana de forma clara e instantânea.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.1

de 5

7

Críticas

3

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Not a design classic, but great sound and functionality

Use this as an alarm clock to wake to DAB radio while charging my I phone. The sound is very good for a product of this size, the visibility of the screen is good and there is a useful remote control. The only niggle is the limited colour choice (black) and an uninspired design.

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Esta avaliação foi feita para AJ4200 Digital tuning clock radio

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Esta avaliação foi feita para AJ4200 Digital tuning clock radio

20/09/2014

France

France

Pas mal

Bonjour, j'aime bien ce produit, mais je dirais le seul bémol ce sont les coupures de courant, pas de pile pour garder en mémoire, trés dommage.........

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Esta avaliação foi feita para AJ4200 Radio réveil avec tuner numérique

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Esta avaliação foi feita para AJ4200 Radio réveil avec tuner numérique

24/08/2021

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Good for morning wake up

Good for morning wake up but there is not the stereo jack for headphones to listen FM radio when is not needed the speaker.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AJ4200 Klokradio met digitale tuner

Data de utilização 2019-08-23

Sim, recomendo este produto

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Data de utilização 2019-08-23

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