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Descontinuado
AJ4200/12
Carregue o seu telemóvel enquanto dorme
O rádio relógio da Philips não só o desperta ao som da sua estação de rádio favorita como também carrega o seu telemóvel enquanto dorme. Inclui um alarme duplo com definições de dias de semana e de fim-de-semana e um visor LCD grande para uma leitura fácil.
Carregue o telemóvel/dispositivo USB
Concebido com um compartimento de armazenamento incorporado para as pontas de conector do carregador, uma característica que assegura que as pontas são guardadas de forma segura e ordenada para uma futura utilização. Inclui também pontas grandes e pequenas para diferentes modelos de telemóveis e ainda um conector para dispositivos mini-USB.
Basta sintonizar a estação que pretende programar, premir e manter o botão de programação premido para memorizar a frequência. Através das estações de rádio programadas que podem ser guardadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio preferida sem necessitar de sintonizar manualmente as frequências.
O visor LCD apresenta a data e o dia da semana de forma clara e instantânea.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
3.1
de 5
7
Críticas
Iano
24/07/2012
United Kingdom
Not a design classic, but great sound and functionality
Use this as an alarm clock to wake to DAB radio while charging my I phone. The sound is very good for a product of this size, the visibility of the screen is good and there is a useful remote control. The only niggle is the limited colour choice (black) and an uninspired design.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AJ4200 Digital tuning clock radio
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Valerisis
20/09/2014
France
Pas mal
Bonjour, j'aime bien ce produit, mais je dirais le seul bémol ce sont les coupures de courant, pas de pile pour garder en mémoire, trés dommage.........
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Esta avaliação foi feita para AJ4200 Radio réveil avec tuner numérique
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Petrov,Plamen
24/08/2021
Nederland
Comprador verificado
Good for morning wake up
Good for morning wake up but there is not the stereo jack for headphones to listen FM radio when is not needed the speaker.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AJ4200 Klokradio met digitale tuner
Data de utilização 2019-08-23
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