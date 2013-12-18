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Descontinuado
AJ5000/12
Dê cor ao seu dia
Faça uma afirmação de estilo com um elegante relógio de cabeceira que tem mais para oferecer além do aspecto estético. Este relógio Philips AJ5000/12 acerta automaticamente a hora quando é ligado e cria o ambiente certo com as luzes ambiente multicolores.
Moodlight multicolor
FM, sintonização digital
Alarme duplo
Energia de reserva para hora e alarme
Tenha um óptimo começo de dia com o despertar que escolher. Seja acordado por um sinal sonoro ou uma melodia, ou opte pela sua estação de rádio favorita para ser despertado. As luzes ambiente também podem acender quando o seu alarme soa, tornando as suas manhãs muito agradáveis. Estas também são concebidas para mudar de cor de acordo com o tempo de repetição decorrido depois do alarme despertar pela primeira vez. Mantêm-se verdes durante os primeiros dez minutos, em seguida, mudam para amarelo e permanecem nessa cor nos dez minutos seguintes e, finalmente, passam para vermelho para indicar que está atrasado.
Para evitar que adormeça e se atrase, o rádio relógio Philips tem uma função de repetição do alarme. Se o alarme tocar e quiser dormir mais um pouco, basta premir uma vez o botão de repetição do alarme e voltar a dormir. Nove minutos depois o alarme volta a tocar. Pode continuar a premir o botão de repetição do alarme a cada nove minutos até o desligar totalmente.
Quando há uma falha de energia, este rádio inteligente mantém a hora certa e as suas definições guardadas. O alarme programado continua activo, mesmo quando o visor está desligado - tudo graças a uma pilha pré-instalada. Quando a energia é reposta, não é necessário acertar o relógio ou reajustar as definições. Ainda mais surpreendente, se a energia não for reposta, a bateria fornece energia suficiente para o alarme despertar à hora definida - garantindo que nunca acorda tarde.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
3.1
de 5
66
Críticas
phrcovaleda
18/12/2013
España
Muy recomendable
Bonito, útil, versátil y efectivo. Es un buen producto de Philips.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AJ5000 Radio reloj con sintonización digital
Sim, recomendo este produto
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malpharus
27/09/2013
España
Belleza
Es un artículo aparte de práctico muy bonito... Es muy fácil cambiar las alarmas, la hora y demás...
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Esta avaliação foi feita para AJ5000 Radio reloj con sintonización digital
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marcelo
17/09/2012
España
Recomendable
Buscaba un despertador con alarma doble, este ha cumplido sobradamente con mis expectativas.
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