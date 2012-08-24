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Descontinuado

Rádio relógio com alarme para iPod/iPhone

AJ7030D/12

3.6
| (17) Críticas
Acorde ao som da música do seu iPod/iPhone
Desperte ao som das suas músicas preferidas do seu iPod/iPhone ou rádio FM com o fabuloso rádio relógio da Philips que irá iluminar o seu quarto - e as suas manhãs! A sua base inteligente permite-lhe carregar os seus dispositivos sem precisar de os remover dos estojos de protecção.
Ver todos os benefícios

Acorde ao som da música do seu iPod/iPhone

  • Ligação MP3

Coloque qualquer iPod/iPhone na base, mesmo dentro do estojo

Coloque qualquer iPod/iPhone na base, mesmo dentro do estojo

Uma porta de ligação de mola com design inteligente permite uma ligação sem esforço de qualquer iPod ou iPhone, sem adaptadores especiais. Para além disso, funciona até quando os estojos mais protectores estão colocados – basta ligar o iPhone ou iPod à base, exactamente no estado em que se encontra. Agora pode desfrutar da sua música sem quaisquer confusões.

Acorde ao som da música do iPod/iPhone ou do rádio

Energia de reserva para hora e alarme para acordar à hora certa, mesmo com falhas de energia

Quando há uma falha de energia, este rádio inteligente mantém a hora certa e as suas definições guardadas. O alarme programado continua activo, mesmo quando o visor está desligado - tudo graças a uma pilha pré-instalada. Quando a energia é reposta, não é necessário acertar o relógio ou reajustar as definições. Ainda mais surpreendente, se a energia não for reposta, a bateria fornece energia suficiente para o alarme despertar à hora definida - garantindo que nunca acorda tarde.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.6

de 5

17

Críticas

24/08/2012

Italia

Italia

Ottimo prodotto veramente consigliato

Prodotto eccellente suono ben definito con ottimi bassi pur considerando le dimensioni, molto intuitivo l'utilizzo e molto gradevole il design. Consigliatissimo...

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AJ7030D Radiosveglia per iPod/iPhone

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02/03/2012

Nederland

Nederland

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Esta avaliação foi feita para AJ7030D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone

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29/01/2012

Nederland

Nederland

De enige bruikbare iPhone wekkerradio

Dit is de 5e(!) iPhone wekker die ik kocht en eindelijk heb ik een product gevonden dat doet wat een wekker moet doen!!! Andere iPhone wekkers hebben een LCD-scherm, dat 's nachts te veel licht geeft en/of wekken op volume 10 (of zo): veel te hard! Die andere exemplaren heb ik daarom allemaal moeten ruilen, maar nu heb ik eindelijk gevonden wat ik zocht. Ik raad hem iedere iPhone eigenaar aan!

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