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Descontinuado
AJ7030D/12
Ligação MP3
Uma porta de ligação de mola com design inteligente permite uma ligação sem esforço de qualquer iPod ou iPhone, sem adaptadores especiais. Para além disso, funciona até quando os estojos mais protectores estão colocados – basta ligar o iPhone ou iPod à base, exactamente no estado em que se encontra. Agora pode desfrutar da sua música sem quaisquer confusões.
Quando há uma falha de energia, este rádio inteligente mantém a hora certa e as suas definições guardadas. O alarme programado continua activo, mesmo quando o visor está desligado - tudo graças a uma pilha pré-instalada. Quando a energia é reposta, não é necessário acertar o relógio ou reajustar as definições. Ainda mais surpreendente, se a energia não for reposta, a bateria fornece energia suficiente para o alarme despertar à hora definida - garantindo que nunca acorda tarde.
3.6
de 5
17
Críticas
Alessandro65
24/08/2012
Italia
Ottimo prodotto veramente consigliato
Prodotto eccellente suono ben definito con ottimi bassi pur considerando le dimensioni, molto intuitivo l'utilizzo e molto gradevole il design. Consigliatissimo...
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AJ7030D Radiosveglia per iPod/iPhone
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kees40
02/03/2012
Nederland
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Esta avaliação foi feita para AJ7030D Klokradio met alarm, voor iPod/iPhone
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MenK
29/01/2012
Nederland
De enige bruikbare iPhone wekkerradio
Dit is de 5e(!) iPhone wekker die ik kocht en eindelijk heb ik een product gevonden dat doet wat een wekker moet doen!!! Andere iPhone wekkers hebben een LCD-scherm, dat 's nachts te veel licht geeft en/of wekken op volume 10 (of zo): veel te hard! Die andere exemplaren heb ik daarom allemaal moeten ruilen, maar nu heb ik eindelijk gevonden wat ik zocht. Ik raad hem iedere iPhone eigenaar aan!
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