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Descontinuado

Estação de base para iPod/iPhone

AJ7045D/12

2.5

| (2) Críticas

Acorde com um óptimo som do seu iPod/iPhone

Comece cada dia de forma perfeita com a sua música favorita do iPod/iPhone através do conector Lightning. Com altifalantes Bass Reflex incorporados, esta estação de base elegante da Philips fornece graves ricos e profundos e um som poderoso.

Ver todos os benefícios

com esta estação de base

Acorde com um óptimo som do seu iPod/iPhone

  • com conector Lightning

  • para iPod/iPhone

  • FM, alarme duplo

  • 20 W

Entrada de áudio para uma reprodução fácil de música portátil

Entrada de áudio para uma reprodução fácil de música portátil

Efectue uma ligação simples e desfrute de toda sua música de dispositivos portáteis e computadores. Basta ligar o seu dispositivo à porta AUDIO-IN (3,5 mm) no seu aparelho Philips. Com computadores, a ligação é normalmente estabelecida através da saída dos auscultadores. Depois de ligar, pode desfrutar da sua colecção de música completa directamente em altifalantes superiores. A Philips assegura sempre o melhor som.

Potência de saída total de 20 W RMS

Potência de saída total de 20 W RMS

RMS refere-se ao valor quadrático médio, que é uma medida típica para a potência áudio, ou melhor, para a energia eléctrica transferida de um amplificador áudio para um altifalante, que é medida em watts. A quantidade de energia eléctrica fornecida ao altifalante e a sua sensibilidade determinam a potência de som que é gerada. Essencialmente, os amplificadores são limitados pela energia eléctrica que eles podem amplificar e os altifalantes pela energia eléctrica que podem converter em energia sonora, sem distorcer o sinal de áudio. Quando mais elevada for a potência, melhor é a potência sonora emitida pelo altifalante.

Despertar suave para uma experiência de acordar agradável

Comece o seu dia acordando suavemente com um volume de alarme que aumenta gradualmente. Os sons de alarme normais com um volume predefinido são demasiado baixos para o acordar ou então são demasiado elevados, acordando-o em sobressalto. Escolha acordar ao som da sua música, estação de rádio ou aviso sonoro favoritos. O volume suave do alarme de despertar aumenta gradualmente de um volume baixo subtil para um volume suficientemente elevado para o acordar suavemente.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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2.5

de 5

2

Críticas

5
3
2

23/10/2014

Italia

Italia

Facilità di utilizzo e buona riproduzione audio.

Prodotto bello esteticamente, grande il giusto, si sente bene con bassi profondi, telecomando molto piccolo e funzionale, bello il display arancione, mi aspettavo che indicasse il nome delle stazioni radio (RDS). Usato con iPhone 5s IOS 8.1 non accetta il pulsante menu del telecomando per scegliere e navigare tra i brani, posso solo saltare al brano successivo o precedente, riprodurre o fermare le canzoni. Probleama di IOS o di Philips? Comunque consigliato.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AJ7045D Docking station per iPod/iPhone

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AJ7045D Docking station per iPod/iPhone

25/12/2013

France

France

Un rien qui gâche l'excellence

Je viens de recevoir ce produit correspondant exactement à ce que je cherchais, qualité sonore excellente, design et fonctionnalités adéquates sauf que ... le produit n'est pas utilisable simplement pour un consommateur normal. J'ai un IPhone 5 avec une coque, je suis obligé à chaque fois d'enlever remettre la coque pour poser mon IPhone sur la station d'accueil ce qui est tout simplement pénible et agaçant. L'intitulé du produit disait prendre en compte les coques #de taille raisonnable bien entendu, la mienne est épaisse de moins de 1mn et qui plus est souple# et bien je pose avec la coque ça ne fonctionne pas. Ils ont pas pensé à tester ce point qui gâche tout un produit excellent au possible. Bref je suis déçu.

Esta avaliação foi feita para AJ7045D station d'accueil pour iPod/iPhone

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