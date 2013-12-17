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Descontinuado

altifalante de base com Bluetooth®

AS111/12

3
| (109) Críticas
Liberte a sua música e carregue o seu telefone Android
Ouça um óptimo som enquanto esta estação de base Philips AS111/12 reproduz e carrega o seu telefone Android e sincroniza automaticamente o relógio com o seu dispositivo. O Songbird está incluído no produto para poder sincronizar música entre o seu telefone e o PC.
Ver todos os benefícios

com este altifalante de base

Liberte a sua música e carregue o seu telefone Android

  • para Android

FlexiDock de design inteligente para suportar/carregar telefones Android

FlexiDock de design inteligente para suportar/carregar telefones Android

A FlexiDock da Philips é perfeita para telefones Android. O seu design inteligente exclusivo é compatível com a maioria dos telefones Android - independentemente da tomada de ligação do telefone ser na parte inferior, lateral ou mesmo na parte superior. Esta flexibilidade extrema é a primeira deste tipo, suportando telefones Android de diferentes fabricantes sem um posicionamento e uma orientação normalizados da tomada de ligação micro USB. A base também pode ser ajustada para suportar o telefone nas posições vertical e horizontal, permitindo-lhe posicionar o seu telefone no centro do altifalante.

Descoberta e partilha de música e muitas outras funcionalidades através da aplicação DockStudio

Descoberta e partilha de música e muitas outras funcionalidades através da aplicação DockStudio

A aplicação Philips DockStudio gratuita apresenta-lhe uma enorme variedade de funcionalidades exclusivas para os seus altifalantes de base. Pode ouvir milhares de estações de rádio da Internet em todo o mundo, navegar na sua colecção de música e partilhar o que está a ouvir com os amigos via Facebook ou partilhar as fotografias dos artistas no Flickr. A aplicação inclui a função de música do Songbird para poder descobrir, reproduzir e sincronizar multimédia de forma perfeita entre o PC e dispositivos Android. No modo de relógio, a aplicação permite-lhe definir vários alarmes de música personalizados e fornece-lhe informações meteorológicas actualizadas. A aplicação pode ser transferida gratuitamente do Google play.

Transmissão de música via Bluetooth a partir de um dispositivo Android

Transmissão de música via Bluetooth a partir de um dispositivo Android

Ouça todas as suas músicas favoritas num altifalante que fornece um óptimo som. Este altifalante de base Philips reproduz música dos seus dispositivos Android via Bluetooth. Basta transferir a aplicação Philips DockStudio gratuita e o Bluetooth será activado automaticamente e irá estabelecer a ligação assim que o seu dispositivo for colocado na base. Poderá desfrutar de um som poderoso e fascinante, com uma comodidade imbatível. Uma qualidade de som incomparável.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.0

de 5

109

Críticas

17/12/2013

España

España

excelente producto

Es un producto excelente. El conector rota dependiendo del modelo de móvil. Viene con adaptadores según el dispositivo que quieras conectar. Buena calidad, bonito y suena muy bien. Por poner alguna sugerencia, podría traer un cable USB para conectarlo también directamente al PC y sincronizarlo. La pena es que no haya más variedad de este tipo de productos para dispositivos Android, pero estoy muy contento!

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Esta avaliação foi feita para AS111 Altavoz base con Bluetooth®

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16/04/2013

España

España

Este producto es magnifico.

Es facil de usar y tiene un sonido excelente....Lo recomiendo

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10/01/2012

España

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