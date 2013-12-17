Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
AS111/12
para Android
A FlexiDock da Philips é perfeita para telefones Android. O seu design inteligente exclusivo é compatível com a maioria dos telefones Android - independentemente da tomada de ligação do telefone ser na parte inferior, lateral ou mesmo na parte superior. Esta flexibilidade extrema é a primeira deste tipo, suportando telefones Android de diferentes fabricantes sem um posicionamento e uma orientação normalizados da tomada de ligação micro USB. A base também pode ser ajustada para suportar o telefone nas posições vertical e horizontal, permitindo-lhe posicionar o seu telefone no centro do altifalante.
A aplicação Philips DockStudio gratuita apresenta-lhe uma enorme variedade de funcionalidades exclusivas para os seus altifalantes de base. Pode ouvir milhares de estações de rádio da Internet em todo o mundo, navegar na sua colecção de música e partilhar o que está a ouvir com os amigos via Facebook ou partilhar as fotografias dos artistas no Flickr. A aplicação inclui a função de música do Songbird para poder descobrir, reproduzir e sincronizar multimédia de forma perfeita entre o PC e dispositivos Android. No modo de relógio, a aplicação permite-lhe definir vários alarmes de música personalizados e fornece-lhe informações meteorológicas actualizadas. A aplicação pode ser transferida gratuitamente do Google play.
Ouça todas as suas músicas favoritas num altifalante que fornece um óptimo som. Este altifalante de base Philips reproduz música dos seus dispositivos Android via Bluetooth. Basta transferir a aplicação Philips DockStudio gratuita e o Bluetooth será activado automaticamente e irá estabelecer a ligação assim que o seu dispositivo for colocado na base. Poderá desfrutar de um som poderoso e fascinante, com uma comodidade imbatível. Uma qualidade de som incomparável.
3.0
de 5
109
Críticas
josotito
17/12/2013
España
excelente producto
Es un producto excelente. El conector rota dependiendo del modelo de móvil. Viene con adaptadores según el dispositivo que quieras conectar. Buena calidad, bonito y suena muy bien. Por poner alguna sugerencia, podría traer un cable USB para conectarlo también directamente al PC y sincronizarlo. La pena es que no haya más variedad de este tipo de productos para dispositivos Android, pero estoy muy contento!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AS111 Altavoz base con Bluetooth®
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AS111 Altavoz base con Bluetooth®
MONSTRUO07
16/04/2013
España
Este producto es magnifico.
Es facil de usar y tiene un sonido excelente....Lo recomiendo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AS111 Altavoz base con Bluetooth®
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AS111 Altavoz base con Bluetooth®
belenchusky
10/01/2012
España
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AS111 Altavoz base con Bluetooth®
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AS111 Altavoz base con Bluetooth®