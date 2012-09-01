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Descontinuado

altifalante de base com Bluetooth®

AS351/12

4

| (36) Críticas | 89% recomendam este produto

Liberte a sua música e carregue o seu telefone Android

Este altifalante de base AS351/12 da Philips fornece um som excelente com um estilo moderno. Coloque o seu telefone Android na base para reproduzir e carregar ou carregue um segundo dispositivo via USB. O altifalante é fornecido com o Songbird para uma sincronização simples da música entre o seu telefone e o PC.

Ver todos os benefícios

com este altifalante de base

Liberte a sua música e carregue o seu telefone Android

  • para Android

FlexiDock de design inteligente para suportar/carregar telefones Android

FlexiDock de design inteligente para suportar/carregar telefones Android

A FlexiDock da Philips é perfeita para telefones Android. O seu design inteligente exclusivo é compatível com a maioria dos telefones Android - independentemente da tomada de ligação do telefone ser na parte inferior, lateral ou mesmo na parte superior. Esta flexibilidade extrema é a primeira deste tipo, suportando telefones Android de diferentes fabricantes sem um posicionamento e uma orientação normalizados da tomada de ligação micro USB. A base também pode ser ajustada para suportar o telefone nas posições vertical e horizontal, permitindo-lhe posicionar o seu telefone no centro do altifalante.

Transmissão de música via Bluetooth a partir de um dispositivo Android

Transmissão de música via Bluetooth a partir de um dispositivo Android

Ouça todas as suas músicas favoritas num altifalante que fornece um óptimo som. Este altifalante de base Philips reproduz música dos seus dispositivos Android via Bluetooth. Basta transferir a aplicação Philips DockStudio gratuita e o Bluetooth será activado automaticamente e irá estabelecer a ligação assim que o seu dispositivo for colocado na base. Poderá desfrutar de um som poderoso e fascinante, com uma comodidade imbatível. Uma qualidade de som incomparável.

Carregue o seu segundo dispositivo móvel através de USB

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.0

de 5

36

Críticas

89%

recomendam este produto

2

01/09/2012

France

France

Comprador verificado

Bon produit dans l'ensemble

Enfin un constructeur qui s’attelle aux accessoires android, merci Philips. Facilité d'usage et excellente restitution sonore. Hautement recommandable.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AS351 Station d'accueil avec Bluetooth®

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AS351 Station d'accueil avec Bluetooth®

04/12/2015

Italia

Italia

Da guerrilla

Non lo recensisco con molti fronzoli, sarò schietto. Semplicemente magnifico. In mio possesso da ormai 3 anni ha resistito ad ogni incidente e intemperia mi siano capitati. Cadute, umidità, polvere e "messe in carica" al limite della violenza e mai un graffio, ancora perfetto. Audio eccellente per la fascia che ricopre, forse un po' scarsino ai bassi ma sempre ottima qualità. Complimenti Philips.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AS351 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AS351 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®

25/08/2012

Italia

Italia

Piccolo ma sorprendente!

Forse la prima docking station per dispositivi Android, sorprende positivamente per la qualita' del suono. Nonostante le piccole dimensioni, la musica, sia via bluetooth che tramite ingresso analogico su minijack, viene riprodotta in modo chiaro e con un'estensione verso i bassi che difficilmente ci si potrebbe aspettare viste le dimensioni del sistema. Trova posto in qualsiasi bagaglio, anche "a mano" e si puo' alimentare anche a batterie. Ricarica, ovviamente, il dispositivo android colegato al connettore micro USB principale e un secondo dispositivo tramite la presa USB standard disponibile sul retro. Un ingegnoso sistema a scorrimento permette di adattare l'AS351 al proprio cellulare o tablet. Consigliato a chi viaggia, come me!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AS351 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AS351 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®

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