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Descontinuado
Liberte a sua música e carregue o seu telefone Android
Este altifalante de base AS351/12 da Philips fornece um som excelente com um estilo moderno. Coloque o seu telefone Android na base para reproduzir e carregar ou carregue um segundo dispositivo via USB. O altifalante é fornecido com o Songbird para uma sincronização simples da música entre o seu telefone e o PC.
para Android
A FlexiDock da Philips é perfeita para telefones Android. O seu design inteligente exclusivo é compatível com a maioria dos telefones Android - independentemente da tomada de ligação do telefone ser na parte inferior, lateral ou mesmo na parte superior. Esta flexibilidade extrema é a primeira deste tipo, suportando telefones Android de diferentes fabricantes sem um posicionamento e uma orientação normalizados da tomada de ligação micro USB. A base também pode ser ajustada para suportar o telefone nas posições vertical e horizontal, permitindo-lhe posicionar o seu telefone no centro do altifalante.
Ouça todas as suas músicas favoritas num altifalante que fornece um óptimo som. Este altifalante de base Philips reproduz música dos seus dispositivos Android via Bluetooth. Basta transferir a aplicação Philips DockStudio gratuita e o Bluetooth será activado automaticamente e irá estabelecer a ligação assim que o seu dispositivo for colocado na base. Poderá desfrutar de um som poderoso e fascinante, com uma comodidade imbatível. Uma qualidade de som incomparável.
4.0
de 5
36
Críticas
89%
recomendam este produto
charly62650
01/09/2012
France
Comprador verificado
Bon produit dans l'ensemble
Enfin un constructeur qui s’attelle aux accessoires android, merci Philips. Facilité d'usage et excellente restitution sonore. Hautement recommandable.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AS351 Station d'accueil avec Bluetooth®
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AS351 Station d'accueil avec Bluetooth®
as351
04/12/2015
Italia
Da guerrilla
Non lo recensisco con molti fronzoli, sarò schietto. Semplicemente magnifico. In mio possesso da ormai 3 anni ha resistito ad ogni incidente e intemperia mi siano capitati. Cadute, umidità, polvere e "messe in carica" al limite della violenza e mai un graffio, ancora perfetto. Audio eccellente per la fascia che ricopre, forse un po' scarsino ai bassi ma sempre ottima qualità. Complimenti Philips.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AS351 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AS351 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®
Ugo1972
25/08/2012
Italia
Piccolo ma sorprendente!
Forse la prima docking station per dispositivi Android, sorprende positivamente per la qualita' del suono. Nonostante le piccole dimensioni, la musica, sia via bluetooth che tramite ingresso analogico su minijack, viene riprodotta in modo chiaro e con un'estensione verso i bassi che difficilmente ci si potrebbe aspettare viste le dimensioni del sistema. Trova posto in qualsiasi bagaglio, anche "a mano" e si puo' alimentare anche a batterie. Ricarica, ovviamente, il dispositivo android colegato al connettore micro USB principale e un secondo dispositivo tramite la presa USB standard disponibile sul retro. Un ingegnoso sistema a scorrimento permette di adattare l'AS351 al proprio cellulare o tablet. Consigliato a chi viaggia, come me!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AS351 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AS351 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®