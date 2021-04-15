Termos de pesquisa

      GoZero Garrafa de filtração

      AWP2771GRR/24

      Saboreie a frescura a cada gole!

      O filtro GoZero Daily melhora eficazmente a qualidade da água canalizada através da redução de cloro, chumbo e pesticidas*, sem comprometer o fluxo de água!

      GoZero Garrafa de filtração

      Saboreie a frescura a cada gole!

      O sabor da água engarrafada, mas sem desperdício

      • 550 mL
      • Filtração instantânea
      • Aço inoxidável, isolado
      • Cinza
      O isolamento de vácuo de parede dupla mantém a água fria durante horas, para que possa manter a frescura.

      Todas as peças são laváveis na máquina de lavar loiça (máx. 50 graus Celsius) exceto o filtro.

      Água ótima a uma fração do custo e do desperdício da água engarrafada.

      A garrafa é compatível com a maioria dos tamanhos padrão dos suportes para copos.

      Basta introduzir o filtro na palhinha e, em seguida, voltar a colocar a palhinha na tampa antes de voltar a enroscar a tampa na garrafa. Beba e desfrute!

      O design de rebordo largo permite a passagem de cubos de gelo de tamanho padrão.

      Fabricada em aço inoxidável de 18/8 seguro para alimentos

      Transforma a água canalizada em água pura e cristalina

      Fabricado em fibra de carbono ativado altamente porosa, o filtro Daily melhora a qualidade da água canalizada através da redução do cloro, chumbo e pesticidas, sem comprometer o fluxo de água.* Basta encher a garrafa, beber e desfrutar!

      Especificações técnicas

      • Condições da água introduzida

        Filtro Daily AWP285
        • 5-38 graus Celsius
        • Água canalizada municipal

      • Especificações gerais

        Capacidade de filtragem
        150 L
        Dimensões do produto
        75 x 75 x 245  mm
        Cartucho de filtro para substituição
        Filtro Daily AWP285
        Vida útil do filtro
        1 mês
        Cor
        Cinza
        Material da garrafa
        Aço inoxidável de 18/8
        Quantidade do filtro
        Embalagem de 1
        Capacidade da garrafa (excl. filtro)
        550 mL/18,6 oz
      • Com base nos resultados de testes realizados em condições laboratoriais pela agência de testes e certificação internacional SGS.

