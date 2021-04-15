Termos de pesquisa
Carrinho de compras
O seu carrinho está vazio
AWP285/24
Saboreie a frescura a cada gole!
O filtro GoZero Daily melhora eficazmente a qualidade da água canalizada através da redução de cloro, chumbo e pesticidas*, sem comprometer o fluxo de água!
Infelizmente, este produto não está mais disponível
Se for elegível para redução do IVA em dispositivos médicos, pode solicitá-lo para este produto. O montante do IVA será descontado no preço apresentado acima. Procure os detalhes completos no seu cesto de compras.
Água ótima a uma fração do custo e do desperdício da água engarrafada.
Fabricado em fibra de carbono ativado altamente porosa, o filtro Daily melhora a qualidade da água canalizada através da redução do cloro, chumbo e pesticidas, sem comprometer o fluxo de água.* Basta encher a garrafa, beber e desfrutar!
Condições da água introduzida
Especificações gerais
Nosso site pode ser melhor visualizado com a versão mais recente do Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.