    Saboreie a frescura a cada gole!

      GoZero Cartucho do filtro

      AWP285/24

      Saboreie a frescura a cada gole!

      O filtro GoZero Daily melhora eficazmente a qualidade da água canalizada através da redução de cloro, chumbo e pesticidas*, sem comprometer o fluxo de água!

      GoZero Cartucho do filtro

      Saboreie a frescura a cada gole!

      O sabor da água engarrafada, mas sem desperdício

      Água deliciosa por uma fração do custo da água engarrafada

      Água deliciosa por uma fração do custo da água engarrafada

      Água ótima a uma fração do custo e do desperdício da água engarrafada.

      Transforma a água canalizada em água pura e cristalina

      Fabricado em fibra de carbono ativado altamente porosa, o filtro Daily melhora a qualidade da água canalizada através da redução do cloro, chumbo e pesticidas, sem comprometer o fluxo de água.* Basta encher a garrafa, beber e desfrutar!

      Especificações técnicas

      • Condições da água introduzida

        Filtro Daily AWP285
        • 5-38 graus Celsius
        • Água canalizada municipal

      • Especificações gerais

        Vida útil do filtro
        1 mês
        Capacidade de filtragem
        150 L
        Quantidade do filtro
        Embalagem de 3
      • Com base nos resultados de testes realizados em condições laboratoriais pela agência de testes e certificação internacional SGS.

      Descubra o

      My Philips

      Registe-se para obter
      vantagens exclusivas

