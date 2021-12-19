Termos de pesquisa
Carrinho de compras
O seu carrinho está vazio
AWP2933WHT/24
Uma sensação refrescante
Com um filtro Philips Micro X-Clean, que reduz as substâncias que prejudicam o sabor e muito mais.Ver todas as vantagens
Se for elegível para redução do IVA em dispositivos médicos, pode solicitá-lo para este produto. O montante do IVA será descontado no preço apresentado acima. Procure os detalhes completos no seu cesto de compras.
Água ótima a uma fração do custo e do desperdício da água engarrafada.
Desfrute não só de água pura e cristalina, mas também de saborosas bebidas quentes e frias. O filtro Micro X-Clean da Philips reduz o cloro, o calcário, os metais pesados e os contaminantes emergentes, como microplásticos e PFOA.*
O temporizador digital avisa quando deve substituir o filtro para obter os melhores resultados.
Tampa articulada para reabastecer com uma só mão.
Ao evitar a entrada de pó através da saída de água, o bico à prova de pó mantém a água limpa e fresca.
Prolonga a vida útil dos eletrodomésticos de cozinha evitando a formação de calcário.
O jarro de água e a abertura são laváveis na máquina de lavar a loiça (máx. 50 graus Celsius). Se não tiver um temporizador, a tampa também é lavável.* A tampa com temporizador e o filtro não são laváveis na máquina de lavar a loiça.
Condições da água introduzida
Especificações gerais
País de origem
Nosso site pode ser melhor visualizado com a versão mais recente do Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.