      Jarro com filtro de água

      AWP2933WHT/24

      Uma sensação refrescante

      Com um filtro Philips Micro X-Clean, que reduz as substâncias que prejudicam o sabor e muito mais.

      Jarro com filtro de água

      Uma sensação refrescante

      com água pura e cristalina

      • Microfiltragem
      • Cabe na porta do frigorífico
      • Temporizador digital
      Água ótima a uma fração do custo e do desperdício da água engarrafada.

      Aproveite ao máximo a sua água

      Desfrute não só de água pura e cristalina, mas também de saborosas bebidas quentes e frias. O filtro Micro X-Clean da Philips reduz o cloro, o calcário, os metais pesados e os contaminantes emergentes, como microplásticos e PFOA.*

      O temporizador digital avisa quando deve substituir o filtro

      O temporizador digital avisa quando deve substituir o filtro para obter os melhores resultados.

      Tampa articulada para reabastecer com uma só mão.

      Ao evitar a entrada de pó através da saída de água, o bico à prova de pó mantém a água limpa e fresca.

      Prolonga a vida útil dos eletrodomésticos de cozinha evitando a formação de calcário.

      O jarro de água e a abertura são laváveis na máquina de lavar a loiça (máx. 50 graus Celsius). Se não tiver um temporizador, a tampa também é lavável.* A tampa com temporizador e o filtro não são laváveis na máquina de lavar a loiça.

      Especificações técnicas

      • Condições da água introduzida

        Temperatura da água introduzida
        5-38  °C
        Qualidade da água introduzida
        Água canalizada municipal

      • Especificações gerais

        Caudal de água
        0,3 L/min
        Vida útil do filtro
        1 mês
        Cartucho de filtro para substituição
        AWP210/AWP211/AWP212
        Dimensões do produto (CxLxA)
        260*110*255  mm
        Cor
        Branco brilhante
        Capacidade do jarro
        2,6  L
        Quantidade do filtro
        Embalagem de 1
        Capacidade de água filtrada
        1,9  L

      • País de origem

        Jarro
        Fabricado de forma responsável na China

      • * Os contaminantes ou outras substâncias reduzidos por este filtro de água não estão necessariamente na água de todos os utilizadores.

