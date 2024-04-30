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  • Uma sensação refrescante
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Descontinuado

Jarro com filtro de água

AWP2943WHT/24

3.4
| (17) Críticas
Uma sensação refrescante
Com filtros Micro X-Clean Softening+, o jarro possui um desempenho melhorado de amaciamento da água para zonas com água dura.
Ver todos os benefícios

com água pura e cristalina

Uma sensação refrescante

  • Microfiltragem

  • Micro X-Clean Softening+

  • Cabe na porta do frigorífico

  • Temporizador digital

Dureza superior a 40%

O filtro Micro X-Clean Softening+ de 4 níveis com uma mistura especial de material filtrante foi concebido para zonas de água dura. Além disso, reduz as partículas grandes, o cloro, o chumbo, os pesticidas, os microplásticos e outras substâncias que prejudicam o sabor.

O temporizador digital avisa quando deve substituir o filtro

O temporizador digital avisa quando deve substituir o filtro para obter os melhores resultados.

Prolonga a vida útil dos eletrodomésticos de cozinha

Prolonga a vida útil dos eletrodomésticos de cozinha evitando a formação de calcário.

Especificações técnicas

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Críticas

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3.4

de 5

17

Críticas

30/04/2024

España

España

Muy satisfecha

Lo compré en Carrefour, sin mirar los tests, donde apareció que Bruta no es tan buena. No sabía cómo es Philips en fijtear agua, pero ya lo veo que en mi jarra de agua, donde pongo agua hervida no hay calcio, como antes. Además la hervidora no tiene calcio cada mes/2 -3 semanas, ahora se acumula muy poco, y no tenía que usar descalificador en 2.5 meses. Compre el modelo que quita calcio en 50% más como dice

Pontos positivos

Cumple su función, fácil de usar/abrir

Pontos negativos

Me parece la primer filtración ha sido la mejor

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Esta avaliação foi feita para AWP2935WHT Jarra de filtrado de agua

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29/05/2023

España

España

Comprador verificado

Diseño y funcionalidad

Me gusta mucho su diseño,la facilidad de llenado del agua al tener la apertura en la tapa que permite rellenar la jarra sin quitar la tapa,con los primeros usos la eficacia para reducir el sabor del cloro es notable presupongo que sea igual de eficaz con el resto de partículas que dice filtrar presentes en el agua del grifo ,el filtrado es rápido y la limpieza de la jarra fácil,un producto totalmente recomendable.

Pontos positivos

Facilidad,comodidad de uso y eficacia .

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05/02/2023

España

España

Comprador verificado

Philips nunca defrauda.

Hace aproximadanente un año y medio compre la jarra philips para filtrar el agua, y estaba bastante satisfecho con su utilidad para depurar el agua. El problema vino cuando el temporizador digital de la jarra dejo de funcionar, me puse en contaco con el servicio de asistencia technica y cuando les comunique el problema, y como la jarra estaba todavia en garantia, me enviaron una nueva sin cargo alguno. Es de agradecer que Philips trate tambien a sus clientes, ya se que es lo correcto pero no tdas las marcas actuan asi.

Pontos positivos

Su gran utilidad en filtrar el agua

Pontos negativos

Nada

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Avisos legais

  1. The contaminants or other substances reduced by this water filter are not necessarily in all users' water.

  2. Em comparação com o filtro Philips Micro X-Clean AWP210 com base nos protocolos de teste da norma europeia EN 17093:2018.