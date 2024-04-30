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Descontinuado
AWP2943WHT/24
Microfiltragem
Micro X-Clean Softening+
Cabe na porta do frigorífico
Temporizador digital
O filtro Micro X-Clean Softening+ de 4 níveis com uma mistura especial de material filtrante foi concebido para zonas de água dura. Além disso, reduz as partículas grandes, o cloro, o chumbo, os pesticidas, os microplásticos e outras substâncias que prejudicam o sabor.
O temporizador digital avisa quando deve substituir o filtro para obter os melhores resultados.
Prolonga a vida útil dos eletrodomésticos de cozinha evitando a formação de calcário.
3.4
de 5
17
Críticas
Kate-Zgz
30/04/2024
España
Muy satisfecha
Lo compré en Carrefour, sin mirar los tests, donde apareció que Bruta no es tan buena. No sabía cómo es Philips en fijtear agua, pero ya lo veo que en mi jarra de agua, donde pongo agua hervida no hay calcio, como antes. Además la hervidora no tiene calcio cada mes/2 -3 semanas, ahora se acumula muy poco, y no tenía que usar descalificador en 2.5 meses. Compre el modelo que quita calcio en 50% más como dice
Pontos positivos
Cumple su función, fácil de usar/abrir
Pontos negativos
Me parece la primer filtración ha sido la mejor
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Calabacitz
29/05/2023
España
Comprador verificado
Diseño y funcionalidad
Me gusta mucho su diseño,la facilidad de llenado del agua al tener la apertura en la tapa que permite rellenar la jarra sin quitar la tapa,con los primeros usos la eficacia para reducir el sabor del cloro es notable presupongo que sea igual de eficaz con el resto de partículas que dice filtrar presentes en el agua del grifo ,el filtrado es rápido y la limpieza de la jarra fácil,un producto totalmente recomendable.
Pontos positivos
Facilidad,comodidad de uso y eficacia .
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Bigmen
05/02/2023
España
Comprador verificado
Philips nunca defrauda.
Hace aproximadanente un año y medio compre la jarra philips para filtrar el agua, y estaba bastante satisfecho con su utilidad para depurar el agua. El problema vino cuando el temporizador digital de la jarra dejo de funcionar, me puse en contaco con el servicio de asistencia technica y cuando les comunique el problema, y como la jarra estaba todavia en garantia, me enviaron una nueva sin cargo alguno. Es de agradecer que Philips trate tambien a sus clientes, ya se que es lo correcto pero no tdas las marcas actuan asi.
Pontos positivos
Su gran utilidad en filtrar el agua
Pontos negativos
Nada
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The contaminants or other substances reduced by this water filter are not necessarily in all users' water.
Em comparação com o filtro Philips Micro X-Clean AWP210 com base nos protocolos de teste da norma europeia EN 17093:2018.