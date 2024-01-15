Termos de pesquisa
AWP2980WHS3/10
Filtragem instantânea – coloque em qualquer local
Graças à fibra de carbono ativado altamente poroso, o inovador filtro instantâneo transforma a água da torneira em água pura e cristalina. Ideal para colocar nas portas de frigorífico ou usar à mesa durante as refeiçõesVer todas as vantagens
Se for elegível para redução do IVA em dispositivos médicos, pode solicitá-lo para este produto. O montante do IVA será descontado no preço apresentado acima. Procure os detalhes completos no seu cesto de compras.
Água ótima a uma fração do custo e do desperdício da água engarrafada.
Reabastecimento menos frequente - até 3 L de água por enchimento, o que é o dobro de um jarro*
Tampa articulada para reabastecer com uma só mão.
Graças à inovadora fibra de carbono ativado com uma absorção mais eficiente devido à sua estrutura altamente porosa, o filtro instantâneo Micro-X alcança um fluxo 4 vezes mais rápido do que um jarro com filtro*, mantendo o mesmo desempenho de filtração.
Prolonga a vida útil dos eletrodomésticos de cozinha evitando a formação de calcário.
Água sempre fresca, com um simples toque de um botão.
Recarregável com cabo USB Type-C, cada recarga completa dura até 1 mês de vida útil da bateria.
Sistema de sinalização de substituição de filtro duplo baseado no volume de filtração real e no período de utilização.
Desempenho de filtragem
Condições aplicáveis
Condições da água introduzida
Especificações gerais
País de origem
