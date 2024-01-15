Termos de pesquisa

      Philips Instant Filtration Jarro elétrico (capacidade efetiva de 3 L)

      AWP2980WHS3/10

      Filtragem instantânea – coloque em qualquer local

      Graças à fibra de carbono ativado altamente poroso, o inovador filtro instantâneo transforma a água da torneira em água pura e cristalina. Ideal para colocar nas portas de frigorífico ou usar à mesa durante as refeições

      Philips Instant Filtration Jarro elétrico (capacidade efetiva de 3 L)

      Filtragem instantânea – coloque em qualquer local

      Cabe na maioria das portas de frigorífico. Desfrute de água fria e filtrada.

      • Grande capacidade efetiva de 3 L
      • Reduz o cloro, o chumbo e os pesticidas
      • Lembrete de filtro baseado na utilização

      Água deliciosa por uma fração do custo da água engarrafada

      Água ótima a uma fração do custo e do desperdício da água engarrafada.

      Recepiente de água de grande volume de 3 L

      Reabastecimento menos frequente - até 3 L de água por enchimento, o que é o dobro de um jarro*

      Tampa articulada para reabastecer com uma só mão

      Tampa articulada para reabastecer com uma só mão.

      Transforma a água canalizada em água pura e cristalina

      Graças à inovadora fibra de carbono ativado com uma absorção mais eficiente devido à sua estrutura altamente porosa, o filtro instantâneo Micro-X alcança um fluxo 4 vezes mais rápido do que um jarro com filtro*, mantendo o mesmo desempenho de filtração.

      Prolonga a vida útil dos eletrodomésticos de cozinha

      Prolonga a vida útil dos eletrodomésticos de cozinha evitando a formação de calcário.

      Filtração instantânea com um simples toque

      Água sempre fresca, com um simples toque de um botão.

      USB Type-C para recarregar

      Recarregável com cabo USB Type-C, cada recarga completa dura até 1 mês de vida útil da bateria.

      Indicador da vida útil do filtro baseado na utilização

      Sistema de sinalização de substituição de filtro duplo baseado no volume de filtração real e no período de utilização.

      Especificações técnicas

      • Desempenho de filtragem

        Redução de microplásticos
        Sim

      • Condições aplicáveis

        Potência nominal
        6 W
        Voltagem efectiva
        5 V

      • Condições da água introduzida

        Temperatura da água introduzida
        2-38 °C  °C
        Qualidade da água introduzida
        Água canalizada municipal
        Pressão da água introduzida
        (atmosférica) 0-1 bar  bares

      • Especificações gerais

        Dimensões do produto (CxLxA)
        233*152*263  mm
        Cor
        Branco brilhante
        Vida útil do filtro
        1 mês
        Caudal de água
        1 l/min*
        Cartucho de filtro para substituição
        AWP225
        Quantidade do filtro
        Embalagem de 3
        Capacidade do depósito de água
        3 l
        Capacidade da bateria
        1800 mAh
        Pilha
        Bateria de lítio recarregável

      • País de origem

        Cartucho do filtro
        Fabricado de forma responsável na China
        Filtro de água instantâneo
        Fabricado de forma responsável na China

      • *Em comparação com o jarro Philips AWP2900

