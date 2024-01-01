Termos de pesquisa
Carrinho de compras
O seu carrinho está vazio
AWP3705P1/10
Água pura e cristalina
Enjoy crisp and pure-tasting water whenever you turn on the tap, with the Philips X-Guard microfiltration system reducing up to 99% of chlorine and taste-impairing substances.Ver todas as vantagens
Se for elegível para redução do IVA em dispositivos médicos, pode solicitá-lo para este produto. O montante do IVA será descontado no preço apresentado acima. Procure os detalhes completos no seu cesto de compras.
O indicador digital de vida útil do filtro avisa atempadamente da substituição do filtro
O fluxo de água filtrada é adaptada para beber e cozinhar, enquanto os modos de fluxo de água não filtrada e de chuveiro não filtrado são adequados para lavar pratos e outros fins de limpeza.
Substitua facilmente o filtro expirado por um novo com uma simples rotação.
Depois de instalar o adaptador correto, basta colocar o filtro na torneira, soltar e está pronto!
Com carbono ativado natural de alta qualidade, este filtro X-Guard reduz até 99% do cloro e das substâncias que prejudicam o sabor, para lhe proporcionar uma água pura e cristalina.
Água ótima a uma fração do custo e do desperdício da água engarrafada.
Especificações do filtro
Condições da água introduzida
Especificações gerais
Nosso site pode ser melhor visualizado com a versão mais recente do Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.