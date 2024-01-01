Termos de pesquisa

      Philips Na torneira

      AWP3705P1/10

      Água pura e cristalina

      Enjoy crisp and pure-tasting water whenever you turn on the tap, with the Philips X-Guard microfiltration system reducing up to 99% of chlorine and taste-impairing substances.

      Philips Na torneira

      Água pura e cristalina

      diretamente da torneira

      • X-Guard
      • Ecrã do indicador digital

      O indicador mostra a vida útil restante do filtro

      O indicador digital de vida útil do filtro avisa atempadamente da substituição do filtro

      Alterne facilmente entre os diferentes modos

      O fluxo de água filtrada é adaptada para beber e cozinhar, enquanto os modos de fluxo de água não filtrada e de chuveiro não filtrado são adequados para lavar pratos e outros fins de limpeza.

      Design de rotação rápida para substituição fácil do filtro

      Substitua facilmente o filtro expirado por um novo com uma simples rotação.

      Instalação de um só clique. Não é necessário um canalizador

      Depois de instalar o adaptador correto, basta colocar o filtro na torneira, soltar e está pronto!

      Reduz eficazmente o cloro e as substâncias que prejudicam o sabor

      Com carbono ativado natural de alta qualidade, este filtro X-Guard reduz até 99% do cloro e das substâncias que prejudicam o sabor, para lhe proporcionar uma água pura e cristalina.

      Água deliciosa por uma fração do custo da água engarrafada

      Água ótima a uma fração do custo e do desperdício da água engarrafada.

      Especificações técnicas

      • Especificações do filtro

        Capacidade de filtragem
        1000 L
        Cartucho de filtro para substituição
        • AWP305
        • AWP315

      • Condições da água introduzida

        Temperatura da água introduzida
        5-38 °C  °C
        Pressão da água introduzida
        0,15-0,35 Mpa  bares
        Qualidade da água introduzida
        Água canalizada da rede

      • Especificações gerais

        Caudal de água
        2 l/min

