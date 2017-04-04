Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
BDM3490UC/00
86,7 cm (34")
WQHD (3440 x 1440)
Os monitores de secretária oferecem uma experiência de utilizador personalizada, extremamente bem adequada a um design curvo. O ecrã curvo proporciona um efeito envolvente agradável mas subtil, que o coloca no centro da sua secretária.
Os novos ecrãs Philips apresentam uma moldura ultra fina que permite distracções mínimas e um tamanho de visualização máximo. Especialmente adequado para configurações em vários ecrãs ou em mosaico, como em jogos, desenho gráfico e aplicações profissionais, o ecrã de moldura ultra fina dá-lhe a sensação de estar a utilizar um único ecrã grande.
Estes ecrãs da Philips apresentam imagens CrystalClear UltraWide Quad HD de 3440 x 1440 píxeis. Utilizando painéis de alto desempenho com alta densidade de pixéis, ângulos de visualização amplos de 178/178, estes novos ecrãs darão vida às suas imagens e gráficos. O formato 21:9 UltraWide permite maior produtividade com mais espaço para comparações lado a lado e colunas de folhas de cálculo mais visíveis. Quer seja um profissional exigente que necessita de informações extremamente detalhadas para soluções de CAD-CAM ou um génio financeiro a trabalhar em folhas de cálculo enormes, os ecrãs Philips fornecem imagens CrystalClear.
4.5
de 5
4
Críticas
100%
recomendam este produto
RichardT
04/04/2017
United Kingdom
Comprador verificado
Excellent Monitor
More than happy with this monitor, would recommend to anyone.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide LCD display
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide LCD display
Lynhart
18/12/2016
Danmark
Comprador verificado
Super skærm
Skærmen er så skarp at selv alm. billeder virker 3d-agtige
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Brilliance BDM3490UC Buet UltraWide LCD-display
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Brilliance BDM3490UC Buet UltraWide LCD-display
Heimkinofreund
18/05/2017
Deutschland
Comprador verificado
Edler Monitor aber nicht ganz perfekt
Ehrlich gesagt möchte ich diesen Monitor nicht mehr missen wollen. Aufgefallen ist mir gleich das kratzen in dem Soundsystem durch die Lautsprecher obwohl die Lautstärke noch nicht einmal die Hälfte von der möglichen hatte. Für mich so nicht zu gebrauchen da ich lieber den Sound über ein externes Soundsystem höre. Die Idee es in dem Fuss unterzubringen ist eigentlich klasse lässt aber dadurch ihn monströs aussehen. Ich nutze ihn überwiegend zum rendern meiner 4k Videos und Internet. Zocke damit nicht da ich beide namhaften Konsolen Hersteller besitze. Die ganzen Anschlussmöglichkeiten haben mich wirklich sehr überrascht das ist mal kein Standard. Er passt eben perfekt zu meinem Highend PC, hoffe er hält noch lange durch denn er würde mir fehlen.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide-LCD-Monitor
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide-LCD-Monitor
Raio do arco da curvatura do ecrã em mm
Este ecrã Philips está certificado para MHL. No entanto, se o seu dispositivo MHL não se ligar ou não funcionar correctamente, verifique as FAQ do dispositivo MHL ou contacto o fornecedor directamente para obter mais informações. A política do fabricante do seu dispositivo pode requerer a aquisição do cabo MHL ou de um adaptador específico dessa marca para funcionar
Requer um dispositivo móvel opcional certificado para MHL e um cabo MHL. (Não incluídos) Consulte o seu fornecedor do dispositivo MHL para se informar sobre a compatibilidade.
A poupança de energia no modo de espera/desligado de ErP não é aplicável à funcionalidade de carregamento MHL
A lista completa de produtos compatíveis com MHL pode ser consultada em www.mhlconsortiun.org
Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse