"No mercado existem dezenas de soluções para aparar pêlos. Várias são as marcas que comercializam máquinas de aparar pêlos, mas poucas assumem que o objectivo é aparar pêlos púbicos. A Philips Bodygroom Series 1000 BG105/10 é a minha máquina de eleição. Já em outros posts mencionei esta máquina e não é por acaso que a coloco aqui como “A máquina” para depilação intima. Esta máquina, para além de ser uma máquina desenvolvida a pensar na depilação corporal de zonas sensíveis, fala especificamente da zona púbica masculina. Para além de ter uma lâmina súper fina e com precisão de corte a 0,5mm da pele, é à prova de água. E aqui se percebe o porquê desta ser uma máquina diferente das demais. A depilação, é sempre mais fácil de aparar ou depilar sempre com recurso a água ou mesmo quando as zonas estão um pouco molhadas, e como tal o banho é sempre o lugar mais óbvio de levar a cabo este projecto tão delicado. Para além de que já uso Philips em outros produtos, nomeadamente para aparar a barba." Artigo completo no blog Mercado do Homem