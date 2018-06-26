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Bodygroom series 1000 BG1024/16 body groomer

BG1024/16

3.7
| (149) Críticas
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Críticas

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3.7

de 5

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Críticas

26/06/2018

Portugal

Portugal

A Philips Bodygroom Series 1000 BG105/10 é a minha máquina de eleição

"No mercado existem dezenas de soluções para aparar pêlos. Várias são as marcas que comercializam máquinas de aparar pêlos, mas poucas assumem que o objectivo é aparar pêlos púbicos. A Philips Bodygroom Series 1000 BG105/10 é a minha máquina de eleição. Já em outros posts mencionei esta máquina e não é por acaso que a coloco aqui como “A máquina” para depilação intima. Esta máquina, para além de ser uma máquina desenvolvida a pensar na depilação corporal de zonas sensíveis, fala especificamente da zona púbica masculina. Para além de ter uma lâmina súper fina e com precisão de corte a 0,5mm da pele, é à prova de água. E aqui se percebe o porquê desta ser uma máquina diferente das demais. A depilação, é sempre mais fácil de aparar ou depilar sempre com recurso a água ou mesmo quando as zonas estão um pouco molhadas, e como tal o banho é sempre o lugar mais óbvio de levar a cabo este projecto tão delicado. Para além de que já uso Philips em outros produtos, nomeadamente para aparar a barba." Artigo completo no blog Mercado do Homem

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25/04/2018

Portugal

Portugal

Excelente

produto de facil manuseamento, preço razavel.recomendo.

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05/04/2024

España

España

La mejor afeitadora corporal fabricada por Philips

Es un magnífico producto. Se puede mojar y recorta de maravilla todo el cuerpo. Pero olvidaros, ya no se fabrica. Los compré la primera vez en el año 2014 y los volvía comprar sabiendo que los dejarían de fabricar y empeorar con nuevas versiones, así que por el precio compramos 4

Pontos positivos

Impermeable, corte Bi-direccional para todo el cuerpo incluido partes íntimas y muy fácil de limpiar

Pontos negativos

Aunque es con batería AA dura meses con una pila alcalina

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Esta avaliação foi feita para Bodygroom Series 1000 BG1024/16 Recortador corporal e íntimo impermeable

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