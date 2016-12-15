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Descontinuado
Torne os seus caracóis o centro das atenções
O modelador de caracóis para pontas sublimes é o nosso primeiro modelador concebido para proteger as suas pontas frágeis durante a modelação. Graças à nossa excelente tecnologia SplitStop, pode criar caracóis com aspecto natural sem se preocupar. Por isso, não se esconda, deixe o seu cabelo brilhar!
Ferro cónico de 13 mm–25 mm
Tecnologia SplitStop
Infusão em queratina
Regulações digitais da temperatura
O nosso segredo para a melhor prevenção de pontas espigadas é a nova tecnologia SplitStop. É uma combinação única de desempenho optimizado de calor e nível mínimo de fricção para respeitar a saúde do seu cabelo da raiz até às pontas. Não há mudanças repentinas de temperatura garantindo que um calor optimizado é fornecido de forma constante e uniforme ao longo do ferro, durante a modelação. O ferro está revestido a cerâmica macia para reduzir a tracção das madeixas de cabelo. Crie caracóis perfeitos com pontas mais saudáveis e cheias de vida.
A queratina é o ingrediente essencial do cabelo que o torna forte, saudável e com um aspecto fabuloso. A cerâmica é enriquecida com queratina para cuidar ainda melhor do seu cabelo.
Visor digital com 9 regulações de temperatura dá-lhe um controlo total para ajustar a temperatura ao seu tipo de cabelo para prevenção de danos.
4.6
de 5
30
Críticas
93%
recomendam este produto
sandra22190
15/12/2016
France
Parte da promoção
design et leger
sa technologie est innovante pour la protection de nos cheveux fragile. Les boucles ont du ressort et tiennent longtemps. le choix de température permet de boucler les cheveux les plus fin sans craindre la brûlure des pointes. un peu plus délicat pour trouver la bonne manipulation de l'enroulage de la mèche mais une fois compris ça se fait tout seul!!! je valide , je suis fan.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para StyleCare BHB871/00 Boucleur Sublime Ends
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para StyleCare BHB871/00 Boucleur Sublime Ends
annastesia
13/12/2016
France
Parte da promoção
Excellent produit
très bon produit !!! Facile pour faire de superbes boucles sans se fatiguer!! Que du bonheur!!! :-) :-) Merci encore pour m'avoir choisi pour ce teste!! :-) :-)
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para StyleCare BHB871/00 Boucleur Sublime Ends
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cathflo59
13/12/2016
France
Parte da promoção
Excellent produit
très bon produit !!! Facile pour faire de superbes boucles sans se fatiguer!! Que du bonheur!!! :-) :-) Merci encore pour m'avoir choisi pour ce teste!! :-) :-)
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para StyleCare BHB871/00 Boucleur Sublime Ends
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após a simulação de 2 anos de utilização para encaracolar a 180 °C em cabelo sem pontas espigadas na Europa, segundo valor médio