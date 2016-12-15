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Descontinuado

StyleCareModelador de caracóis Sublime Ends

BHB871/00

4.6

| (30) Críticas | 93% recomendam este produto

Torne os seus caracóis o centro das atenções

O modelador de caracóis para pontas sublimes é o nosso primeiro modelador concebido para proteger as suas pontas frágeis durante a modelação. Graças à nossa excelente tecnologia SplitStop, pode criar caracóis com aspecto natural sem se preocupar. Por isso, não se esconda, deixe o seu cabelo brilhar!

Ver todos os benefícios

Até 95% de pontas não espigadas*

Torne os seus caracóis o centro das atenções

  • Ferro cónico de 13 mm–25 mm

  • Tecnologia SplitStop

  • Infusão em queratina

  • Regulações digitais da temperatura

Tecnologia SplitStop para a melhor prevenção de pontas espigadas

Tecnologia SplitStop para a melhor prevenção de pontas espigadas

O nosso segredo para a melhor prevenção de pontas espigadas é a nova tecnologia SplitStop. É uma combinação única de desempenho optimizado de calor e nível mínimo de fricção para respeitar a saúde do seu cabelo da raiz até às pontas. Não há mudanças repentinas de temperatura garantindo que um calor optimizado é fornecido de forma constante e uniforme ao longo do ferro, durante a modelação. O ferro está revestido a cerâmica macia para reduzir a tracção das madeixas de cabelo. Crie caracóis perfeitos com pontas mais saudáveis e cheias de vida.

Infusão em queratina para melhor cuidado

Infusão em queratina para melhor cuidado

A queratina é o ingrediente essencial do cabelo que o torna forte, saudável e com um aspecto fabuloso. A cerâmica é enriquecida com queratina para cuidar ainda melhor do seu cabelo.

9 regulações digitais de temperatura para controlo total

Visor digital com 9 regulações de temperatura dá-lhe um controlo total para ajustar a temperatura ao seu tipo de cabelo para prevenção de danos.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.6

de 5

30

Críticas

93%

recomendam este produto

3
1

15/12/2016

France

France

design et leger

sa technologie est innovante pour la protection de nos cheveux fragile. Les boucles ont du ressort et tiennent longtemps. le choix de température permet de boucler les cheveux les plus fin sans craindre la brûlure des pointes. un peu plus délicat pour trouver la bonne manipulation de l'enroulage de la mèche mais une fois compris ça se fait tout seul!!! je valide , je suis fan.

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Esta avaliação foi feita para StyleCare BHB871/00 Boucleur Sublime Ends

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para StyleCare BHB871/00 Boucleur Sublime Ends

13/12/2016

France

France

Excellent produit

très bon produit !!! Facile pour faire de superbes boucles sans se fatiguer!! Que du bonheur!!! :-) :-) Merci encore pour m'avoir choisi pour ce teste!! :-) :-)

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para StyleCare BHB871/00 Boucleur Sublime Ends

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13/12/2016

France

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Excellent produit

très bon produit !!! Facile pour faire de superbes boucles sans se fatiguer!! Que du bonheur!!! :-) :-) Merci encore pour m'avoir choisi pour ce teste!! :-) :-)

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Avisos legais

  1. após a simulação de 2 anos de utilização para encaracolar a 180 °C em cabelo sem pontas espigadas na Europa, segundo valor médio