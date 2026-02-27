Termos de pesquisa
BHB968/00
Estilos deslumbrantes que duram
Conheça o Philips WavePro Styler, o seu passaporte para ondas descontraídas e caracóis soltos que duram o dia todo. É isso mesmo: estilos com aspeto natural até 12 horas! E com o SenseIQ a cuidar do calor e do tempo de estilização, o seu cabelo permanece forte e brilhante.Ver todas as vantagens
Se for elegível para redução do IVA em dispositivos médicos, pode solicitá-lo para este produto.
Desfrute de estilos deslumbrantes desde o pequeno-almoço até à hora de ir dormir com a nossa tecnologia de estilização 360° exclusiva. Ao contrário de outros estilizadores, o nosso contém o ar quente nas suas paredes, permitindo que o cabelo seja aquecido por dentro e por fora. Este é o nosso segredo para definir caracóis e ondas até 12 horas*.
Com o Auto Wrap, o cabelo é guiado por silicone macio e aderente e, em seguida, enrolado à volta do ferro automaticamente. Basta colocar, premir e soltar para obter uma madeixa estilizada em 10 segundos ou menos. 88% dos utilizadores acharam o Auto Wrap suave para o cabelo**.
Consiga facilmente caracóis mais variados e ondas mais luxuosas com as cinco definições de estilização do ferro ajustável. O ferro também pode alternar a direção para um look mais natural e fluído. 91% dos utilizadores concordam que os estilos criados pelo WavePro Styler têm um look natural***.
O nosso estilizador permite-lhe fazer caracóis de forma rápida pois o calor vai para o cabelo, em vez de se perder no ar como acontece com os estilizadores de caracóis tradicionais. Assim, o seu cabelo é exposto a menos calor e consegue estilos impressionantes que duram o dia todo ****.
Utilizando a tecnologia SenseIQ e sensores patenteados, o estilizador foi concebido para manter a força do seu cabelo e conservar 4 vezes mais hidratação******. Esta tecnologia lê a temperatura do cabelo 50 vezes por segundo e ajusta o calor da estilização, protegendo o seu cabelo do sobreaquecimento.
O WavePro Styler tem algumas funções verdadeiramente úteis para sessões sem qualquer esforço. Os sensores pausam o dispositivo se colocar demasiado cabelo e o design aberto evita o emaranhamento. Um sinal sonoro alerta quando o caracol estiver completo e a pega exclusiva em forma de L assenta confortavelmente na mão para pentear sem esforço.
Intensifique o brilho e a luminosidade do seu cabelo com iões com carga negativa que eliminam a eletricidade estática, amaciam o cabelo e suavizam as cutículas do cabelo à medida que o modela. Os iões de água hidratam o cabelo para um acabamento saudável.
Quando escolhe o modo SenseIQ, o WavePro Styler combina automaticamente o estilo selecionado com o calor e tempo ideais. Se precisar de ajustar o calor, pode fazê-lo. Tem o controlo total! Para uma maior tranquilidade e para caracóis ou ondas perfeitos sem sobreaquecimento.
