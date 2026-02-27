Termos de pesquisa

      WavePro Styler 9000 Estilizador de cabelo com SenseIQ

      BHB968/00

      Estilos deslumbrantes que duram

      Conheça o Philips WavePro Styler, o seu passaporte para ondas descontraídas e caracóis soltos que duram o dia todo. É isso mesmo: estilos com aspeto natural até 12 horas! E com o SenseIQ a cuidar do calor e do tempo de estilização, o seu cabelo permanece forte e brilhante.

      WavePro Styler 9000 Estilizador de cabelo com SenseIQ

      Estilos deslumbrantes que duram

      Até 12 horas de caracóis soltos e ondas descontraídas

      • Tecnologia de estilização 360°
      • Ferro ajustável com 5 tamanhos
      • Tecnologia SenseIQ
      • Cuidado iónico
      Caracóis e ondas durante o dia todo

      Caracóis e ondas durante o dia todo

      Desfrute de estilos deslumbrantes desde o pequeno-almoço até à hora de ir dormir com a nossa tecnologia de estilização 360° exclusiva. Ao contrário de outros estilizadores, o nosso contém o ar quente nas suas paredes, permitindo que o cabelo seja aquecido por dentro e por fora. Este é o nosso segredo para definir caracóis e ondas até 12 horas*.

      Estilize cada madeixa em segundos

      Estilize cada madeixa em segundos

      Com o Auto Wrap, o cabelo é guiado por silicone macio e aderente e, em seguida, enrolado à volta do ferro automaticamente. Basta colocar, premir e soltar para obter uma madeixa estilizada em 10 segundos ou menos. 88% dos utilizadores acharam o Auto Wrap suave para o cabelo**.

      5 tipos de estilos, de encaracolado a ondulado

      5 tipos de estilos, de encaracolado a ondulado

      Consiga facilmente caracóis mais variados e ondas mais luxuosas com as cinco definições de estilização do ferro ajustável. O ferro também pode alternar a direção para um look mais natural e fluído. 91% dos utilizadores concordam que os estilos criados pelo WavePro Styler têm um look natural***.

      Estilização rápida com menos exposição ao calor

      Estilização rápida com menos exposição ao calor

      O nosso estilizador permite-lhe fazer caracóis de forma rápida pois o calor vai para o cabelo, em vez de se perder no ar como acontece com os estilizadores de caracóis tradicionais. Assim, o seu cabelo é exposto a menos calor e consegue estilos impressionantes que duram o dia todo ****.

      Mantenha até 99%***** da força natural do seu cabelo

      Mantenha até 99%***** da força natural do seu cabelo

      Utilizando a tecnologia SenseIQ e sensores patenteados, o estilizador foi concebido para manter a força do seu cabelo e conservar 4 vezes mais hidratação******. Esta tecnologia lê a temperatura do cabelo 50 vezes por segundo e ajusta o calor da estilização, protegendo o seu cabelo do sobreaquecimento.

      Design cuidado para sessões sem qualquer esforço

      Design cuidado para sessões sem qualquer esforço

      O WavePro Styler tem algumas funções verdadeiramente úteis para sessões sem qualquer esforço. Os sensores pausam o dispositivo se colocar demasiado cabelo e o design aberto evita o emaranhamento. Um sinal sonoro alerta quando o caracol estiver completo e a pega exclusiva em forma de L assenta confortavelmente na mão para pentear sem esforço.

      Cuidado iónico para um brilho sedoso e sem frisado

      Cuidado iónico para um brilho sedoso e sem frisado

      Intensifique o brilho e a luminosidade do seu cabelo com iões com carga negativa que eliminam a eletricidade estática, amaciam o cabelo e suavizam as cutículas do cabelo à medida que o modela. Os iões de água hidratam o cabelo para um acabamento saudável.

      Estilização tranquila com o SenseIQ

      Estilização tranquila com o SenseIQ

      Quando escolhe o modo SenseIQ, o WavePro Styler combina automaticamente o estilo selecionado com o calor e tempo ideais. Se precisar de ajustar o calor, pode fazê-lo. Tem o controlo total! Para uma maior tranquilidade e para caracóis ou ondas perfeitos sem sobreaquecimento.

      Especificações técnicas

      • Acessórios

        Ferramenta de limpeza
        Sim
        Acessório para separar madeixas
        Sim

      • Especificações técnicas

        Cor/acabamento
        Branco seda
        Comprimento do cabo de alimentação
        2 m
        Tempo de aquecimento
        30 seg.
        Potência
        45-48  W
        Voltagem
        110-240 V
        Peso
        527 g
        Energia no modo desligado
        < 0,5 W

      • Características

        Regulações de temperatura
        170 °C, 190 °C, 210 °C, modo SenseIQ
        Cuidado iónico
        Iões de água negativos
        Definições de tempo
        8 s, 10 s, 12 s, modo SenseIQ
        Ferro
        Cerâmica ultrassuave com infusão de queratina
        Direções de encaracolamento
        Esquerda, direita, alternada

      • Assistência

        2 anos de garantia mundial
        Sim

      • Tecnologia

        Iónico
        Iões de água negativos

      Obter assistência para este produto

      Encontre sugestões de produtos, perguntas frequentes, manuais do utilizador e informações de segurança e conformidade.
      • Testado em laboratório
      • * Testado com 32 utilizadores na Polónia, 2023
      • ** Testado com 32 utilizadores na Polónia, 2023
      • *** Em comparação com a pinça tradicional para encaracolar (BHB864, BHB868)
      • **** Ferro de 30 mm e 35 mm, melhores resultados após 1 mês de utilização
      • ***** Em comparação com a pinça tradicional para encaracolar (BHB864, BHB868), com o mesmo desempenho de estilização

