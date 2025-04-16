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Descontinuado
1200 W
Compacto
Este secador de cabelo oferece as vantagens de uma pega desdobrável. Consiga um secador pequeno e compacto que cabe facilmente mesmo nos espaços mais pequenos e que pode levar consigo praticamente para todo o lado.
Este secador de cabelo de 1200 W cria um nível de fluxo de ar perfeito e uma potência de secagem delicada para resultados magníficos, dia após dia.
Este secador de cabelo compacto oferece-lhe 3 regulações de calor e velocidade pré-selecionadas para uma secagem fresca, cuidadosa ou rápida.
4.5
de 5
21
Críticas
100%
recomendam este produto
brasilcasalinga
16/04/2025
Italia
Comprador verificado
piccolo ma potente
piccolo , comodissimo , potente e maneggevole . adatto a chi viaggia o lavora fuori e ha poco spazio per conservarlo .ottimo per viaggiare e averlo sempre pronto .
Pontos positivos
comodo , potente, piccolino
Pontos negativos
spina schuko , da ricordasri sempre l'adattatore
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para EssentialCare BHC010/10 Asciugacapelli
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para EssentialCare BHC010/10 Asciugacapelli
Hosky0
30/11/2019
Italia
Ottimo
Uso perfetto, funzioni facili ed intuitive per chiunque
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para EssentialCare BHC010/10 Asciugacapelli
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Plingen
14/01/2021
Sverige
Parte da promoção
Liten men fullgod funktion
När denna hårfön kom hem till oss så blev vi lite snopna över att den var liten. Med det sagt så ändrade vi oss snabbt. Denna hårfön är mycket kraftig för att vara så liten. Den fungerar utmärkt för såväl mannens som mitt ganska långa hår. Den gör jobbet helt klart och ingen av oss har upplevt att den skadar håret. Vi uppskattar också att den inte låter så fasligt. Den är även ihopvikbar men glappar inte alls i handtaget.
Pontos positivos
Kompakt men stark
Pontos negativos
Sladden är fast och följer ej med "runt" när en ändrar position.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para EssentialCare BHC010/10 Hårtork
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