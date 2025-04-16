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  • É fácil cuidar do seu cabelo
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Descontinuado

EssentialCareSecador

BHC010/10

4.5
| (21) Críticas | 100% recomendam este produto
É fácil cuidar do seu cabelo
O novo secador Philips Essential Care é bonito, compacto e potente. A potência de 1200 W permite-lhe secar o cabelo de forma suave e rápida. As regulações de cuidado flexíveis foram concebidas para satisfazer diferentes necessidades de secagem e proporcionar um cuidado adicional.
Ver todos os benefícios

É fácil cuidar do seu cabelo

  • 1200 W

  • Compacto

Pega desdobrável para um transporte fácil

Pega desdobrável para um transporte fácil

Este secador de cabelo oferece as vantagens de uma pega desdobrável. Consiga um secador pequeno e compacto que cabe facilmente mesmo nos espaços mais pequenos e que pode levar consigo praticamente para todo o lado.

1200 W de secagem delicada para resultados maravilhosos

1200 W de secagem delicada para resultados maravilhosos

Este secador de cabelo de 1200 W cria um nível de fluxo de ar perfeito e uma potência de secagem delicada para resultados magníficos, dia após dia.

3 regulações de secagem pré-seleccionadas para diferentes necessidades

3 regulações de secagem pré-seleccionadas para diferentes necessidades

Este secador de cabelo compacto oferece-lhe 3 regulações de calor e velocidade pré-selecionadas para uma secagem fresca, cuidadosa ou rápida.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.5

de 5

21

Críticas

100%

recomendam este produto

2
1

16/04/2025

Italia

Italia

Comprador verificado

piccolo ma potente

piccolo , comodissimo , potente e maneggevole . adatto a chi viaggia o lavora fuori e ha poco spazio per conservarlo .ottimo per viaggiare e averlo sempre pronto .

Pontos positivos

comodo , potente, piccolino

Pontos negativos

spina schuko , da ricordasri sempre l'adattatore

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para EssentialCare BHC010/10 Asciugacapelli

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para EssentialCare BHC010/10 Asciugacapelli

30/11/2019

Italia

Italia

Ottimo

Uso perfetto, funzioni facili ed intuitive per chiunque

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para EssentialCare BHC010/10 Asciugacapelli

Sim, recomendo este produto

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14/01/2021

Sverige

Sverige

Liten men fullgod funktion

När denna hårfön kom hem till oss så blev vi lite snopna över att den var liten. Med det sagt så ändrade vi oss snabbt. Denna hårfön är mycket kraftig för att vara så liten. Den fungerar utmärkt för såväl mannens som mitt ganska långa hår. Den gör jobbet helt klart och ingen av oss har upplevt att den skadar håret. Vi uppskattar också att den inte låter så fasligt. Den är även ihopvikbar men glappar inte alls i handtaget.

Pontos positivos

Kompakt men stark

Pontos negativos

Sladden är fast och följer ej med "runt" när en ändrar position.

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Esta avaliação foi feita para EssentialCare BHC010/10 Hårtork

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