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  • Secagem eficaz a temperaturas mais baixas
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Descontinuado

3000 SeriesSecador de cabelo

BHD351/10

4.5
| (675) Críticas | 97% recomendam este produto
Secagem eficaz a temperaturas mais baixas
O acessório ThermoProtect de design exclusivo mistura eficazmente o ar quente e frio para um cuidado diário.
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com o acessório ThermoProtect

Secagem eficaz a temperaturas mais baixas

  • 2100 W

  • Acessório ThermoProtect

  • Cuidado iónico avançado

  • 6 reg. temperatura e velocidade

Secagem potente com 2100 W

Secagem potente com 2100 W

Este secador de cabelo de 2100 W cria um fluxo de ar potente para resultados magníficos, dia após dia.

Acessório ThermoProtect

Acessório ThermoProtect

O acessório ThermoProtect de design exclusivo mistura eficazmente o ar quente e frio para um cuidado diário. Reduz a temperatura em 15 °C, sem deixar de secar rapidamente o seu cabelo.

Cuidado iónico avançado para um cabelo brilhante e sem frisado

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Este potente sistema iónico gera até 20 milhões de iões* por sessão de secagem, intensificando o brilho do seu cabelo. Para que possa desfrutar de um cabelo brilhante e sem frisado.

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Críticas

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4.5

de 5

675

Críticas

97%

recomendam este produto

11/08/2023

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Excelente

Excelente produto. Boas funcionalidades. A Philips sempre foi uma marca de referência.

Pontos positivos

Boa qualidade

Pontos negativos

Nenhuma

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 3000 Series BHD351/10 Secador de cabelo

Sim, recomendo este produto

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16/12/2021

Portugal

Portugal

muito boa secagem

a minha filha de 6 anos tem o cabelo bastante comprido e este secador é optimo para uma secagem rapida sem ter de aumentar muito a temperatura. o seu acessorio extra facilita bastante a secagem

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 3000 Series BHD350/10 Secador de cabelo

Sim, recomendo este produto

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06/10/2021

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Bom

Para quem pretende um equipamento simples e eficaz é o ideal. gostei bastante.

Pontos positivos

gosto do facto da velocidade do secador ser num botão independente da temperatura, o ar frio de fixação do penteado ser incluido no botão não ter de estar sempre a precionar para funcionar como em outros equipamentos

Pontos negativos

até agora não encontrei nenhuma

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Esta avaliação foi feita para 3000 Series BHD341/30 Secador de cabelo

Sim, recomendo este produto

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