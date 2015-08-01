ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

  • Fotografia de produto único
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia de benefício emocional
  • Fotografia de benefício emocional
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia da embalagem
  • Fotografia de produto único
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografia de detalhe do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia de benefício emocional
  • Fotografia de benefício emocional
  • Fotografia do produto em utilização
  • Fotografia da embalagem

Descontinuado

Modelador de caracóis fácil e natural

BHH777/00

4

| (111) Críticas | 88% recomendam este produto

Crie maravilhosos caracóis naturais facilmente

O modelador de caracóis da Philips facilita a criação de maravilhosos caracóis naturais mesmo na parte posterior da cabeça. As suas placas exclusivas inteligentes e em forma de tulipa seguram as madeixas de cabelo durante a modelação permitindo-lhe criar caracóis num movimento único e simples.

Ver todos os benefícios

Mesmo na parte de trás da sua cabeça

Crie maravilhosos caracóis naturais facilmente

  • Em forma de tulipa

  • Prender e encaracolar com um só toque

  • Design com protecção térmica

  • Leve e compacta

Design exclusivo para criar caracóis bonitos e naturais

Design exclusivo para criar caracóis bonitos e naturais

O modelador de caracóis Easy Natural da Philips possui um formato em túlipa exclusivo para criar caracóis naturais e elegantes, como que se tivessem aparecido sozinhos.

Prende automaticamente para encaracolar com uma só mão

Prende automaticamente para encaracolar com uma só mão

As placas para prender e encaracolar do modelador de caracóis Easy Natural da Philips prende e segura automaticamente a madeixa de cabelo durante a modelação, para que possa encaracolar o cabelo num único movimento e com uma só mão.

Protege contra queimaduras acidentais

Protege contra queimaduras acidentais

Visto que as placas modeladoras estão protegidas contra o toque, não precisa de se preocupar com queimaduras acidentais.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.0

de 5

111

Críticas

88%

recomendam este produto

01/08/2015

France

France

Simple et efficace

Je l'utilise chaque matin, pas de perte de temps, hyper facile a utiliser. C'est simple je ne pourrais plus m'en passer. Il me rend plutot jolie :) Un super disign. Tres leger, et chauffe rapidement. Enfin je le recomande vraiment vous ne serez pas decu

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para BHH777/10 Boucleur Easy Natural

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para BHH777/10 Boucleur Easy Natural

27/05/2015

France

France

un résultat parfait rapidement sur tout type de cheveux

J'ai essayé ce produit sur des cheveux raides (types asiatiques), des cheveux lisses (type européen) et le résultat était tres satisfaisant sur les deux. De plus le résultat est obtenu rapidement (environ 20 min sur moi qui ai les cheveux longs) et est durable ,surtout si on met un spray fixant (donc pas besoin de les reboucler le lendemain matin ) De plus, ce produit est simple d'utilisation et est rapide à transporter et à ranger ce qui est parfait pour moi qui ai des placards très encombrés et qui effectue souvent des allez retour entre chez moi,mon copain et mes parents. En bref je suis conquise!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para BHH777/10 Boucleur Easy Natural

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para BHH777/10 Boucleur Easy Natural

27/05/2015

France

France

un résultat parfait rapidement sur tout type de cheveux

J'ai essayé ce produit sur des cheveux raides (types asiatiques), des cheveux lisses (type européen) et le résultat était tres satisfaisant sur les deux. De plus le résultat est obtenu rapidement (environ 20 min sur moi qui ai les cheveux longs) et est durable ,surtout si on met un spray fixant (donc pas besoin de les reboucler le lendemain matin ) De plus, ce produit est simple d'utilisation et est rapide à transporter et à ranger ce qui est parfait pour moi qui ai des placards très encombrés et qui effectue souvent des allez retour entre chez moi,mon copain et mes parents. En bref je suis conquise!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para BHH777/10 Boucleur Easy Natural

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para BHH777/10 Boucleur Easy Natural

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis
Avisos legais

  1. Testado em 2014.