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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
Crie maravilhosos caracóis naturais facilmente
O modelador de caracóis da Philips facilita a criação de maravilhosos caracóis naturais mesmo na parte posterior da cabeça. As suas placas exclusivas inteligentes e em forma de tulipa seguram as madeixas de cabelo durante a modelação permitindo-lhe criar caracóis num movimento único e simples.
Em forma de tulipa
Prender e encaracolar com um só toque
Design com protecção térmica
Leve e compacta
O modelador de caracóis Easy Natural da Philips possui um formato em túlipa exclusivo para criar caracóis naturais e elegantes, como que se tivessem aparecido sozinhos.
As placas para prender e encaracolar do modelador de caracóis Easy Natural da Philips prende e segura automaticamente a madeixa de cabelo durante a modelação, para que possa encaracolar o cabelo num único movimento e com uma só mão.
Visto que as placas modeladoras estão protegidas contra o toque, não precisa de se preocupar com queimaduras acidentais.
4.0
de 5
111
Críticas
88%
recomendam este produto
Coco25200
01/08/2015
France
Simple et efficace
Je l'utilise chaque matin, pas de perte de temps, hyper facile a utiliser. C'est simple je ne pourrais plus m'en passer. Il me rend plutot jolie :) Un super disign. Tres leger, et chauffe rapidement. Enfin je le recomande vraiment vous ne serez pas decu
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BHH777/10 Boucleur Easy Natural
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BHH777/10 Boucleur Easy Natural
Gwennouu
27/05/2015
France
un résultat parfait rapidement sur tout type de cheveux
J'ai essayé ce produit sur des cheveux raides (types asiatiques), des cheveux lisses (type européen) et le résultat était tres satisfaisant sur les deux. De plus le résultat est obtenu rapidement (environ 20 min sur moi qui ai les cheveux longs) et est durable ,surtout si on met un spray fixant (donc pas besoin de les reboucler le lendemain matin ) De plus, ce produit est simple d'utilisation et est rapide à transporter et à ranger ce qui est parfait pour moi qui ai des placards très encombrés et qui effectue souvent des allez retour entre chez moi,mon copain et mes parents. En bref je suis conquise!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BHH777/10 Boucleur Easy Natural
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BHH777/10 Boucleur Easy Natural
Nina21000
27/05/2015
France
un résultat parfait rapidement sur tout type de cheveux
J'ai essayé ce produit sur des cheveux raides (types asiatiques), des cheveux lisses (type européen) et le résultat était tres satisfaisant sur les deux. De plus le résultat est obtenu rapidement (environ 20 min sur moi qui ai les cheveux longs) et est durable ,surtout si on met un spray fixant (donc pas besoin de les reboucler le lendemain matin ) De plus, ce produit est simple d'utilisation et est rapide à transporter et à ranger ce qui est parfait pour moi qui ai des placards très encombrés et qui effectue souvent des allez retour entre chez moi,mon copain et mes parents. En bref je suis conquise!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BHH777/10 Boucleur Easy Natural
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BHH777/10 Boucleur Easy Natural
Testado em 2014.