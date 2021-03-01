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Descontinuado
para pernas
O sistema de depilação eficaz deixa a sua pele suave e sem pêlos durante semanas
2 regulações de velocidade para remover os pelos mais finos e mais grossos com um tratamento de depilação mais personalizado.
O formato arredondado adapta-se perfeitamente à mão para uma remoção de pêlos confortável. E também é muito atractivo!
4.4
de 5
474
Críticas
96%
recomendam este produto
01/03/2021
Portugal
Comprador verificado
Excelente porque arranca os pêlos pela raiz
Porque arranca os pêlos pela raiz e é de fácil arrumação devido ao seu tamanho
Pontos positivos
Arranca os pêlos pela raiz
Pontos negativos
Só pode ser usada com fio
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Satinelle Essential BRE235/00 Depiladora compacta com cabo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Satinelle Essential BRE235/00 Depiladora compacta com cabo
Nono26
10/02/2020
Portugal
Parte da promoção
Depiladora
Achei super prática a mini depiladora, a depiladora e ainda conter uma pinça.
Pontos positivos
Ser pratica
Pontos negativos
Não
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Satinelle Essential BRP506/00 Depiladora compacta com cabo
Sim, recomendo este produto
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Maryduda
12/12/2019
Portugal
Parte da promoção
O produto é super rápido e eficaz!
Esta depiladora é super prática, imensamente rápida e eficaz. Demoro muito menos tempo a fazer a depilação e não deixa a pele irritada. Recomendo muito!
Pontos positivos
Mais rápida que produtos identicos
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Satinelle Essential BRP506/00 Depiladora compacta com cabo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Satinelle Essential BRP506/00 Depiladora compacta com cabo