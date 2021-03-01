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Descontinuado

Satinelle EssentialDepiladora compacta com cabo

BRE225/00

4.4
| (474) Críticas | 96% recomendam este produto
Depilação simplificada
Desfrute de pernas suaves durante semanas com a Philips Satinelle. Remove os pelos suavemente pela raiz, a partir de apenas 0,5 mm. A depilação é simplificada pela pega ergonómica e pela cabeça lavável para uma higiene perfeita
Ver todos os benefícios

Pele suave durante semanas

Depilação simplificada

  • para pernas

O sistema de depilação eficaz arranca os pêlos pela raiz

O sistema de depilação eficaz arranca os pêlos pela raiz

O sistema de depilação eficaz deixa a sua pele suave e sem pêlos durante semanas

2 regulações de velocidade para remover pêlos mais finos e mais grossos

2 regulações de velocidade para remover pêlos mais finos e mais grossos

2 regulações de velocidade para remover os pelos mais finos e mais grossos com um tratamento de depilação mais personalizado.

Pega ergonómica com perfil para um manuseamento confortável

Pega ergonómica com perfil para um manuseamento confortável

O formato arredondado adapta-se perfeitamente à mão para uma remoção de pêlos confortável. E também é muito atractivo!

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

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Peças e acessórios

Críticas

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4.4

de 5

474

Críticas

96%

recomendam este produto

01/03/2021

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Excelente porque arranca os pêlos pela raiz

Porque arranca os pêlos pela raiz e é de fácil arrumação devido ao seu tamanho

Pontos positivos

Arranca os pêlos pela raiz

Pontos negativos

Só pode ser usada com fio

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Satinelle Essential BRE235/00 Depiladora compacta com cabo

Sim, recomendo este produto

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10/02/2020

Portugal

Portugal

Depiladora

Achei super prática a mini depiladora, a depiladora e ainda conter uma pinça.

Pontos positivos

Ser pratica

Pontos negativos

Não

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Satinelle Essential BRP506/00 Depiladora compacta com cabo

Sim, recomendo este produto

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12/12/2019

Portugal

Portugal

O produto é super rápido e eficaz!

Esta depiladora é super prática, imensamente rápida e eficaz. Demoro muito menos tempo a fazer a depilação e não deixa a pele irritada. Recomendo muito!

Pontos positivos

Mais rápida que produtos identicos

Sim, recomendo este produto

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Sim, recomendo este produto

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