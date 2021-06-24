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Descontinuado

Satinelle AdvancedDepiladora Wet & Dry

BRE605/00

3.9
| (635) Críticas

1 prémio

A nossa mais rápida depilação, mesmo no mais fino dos pelos
A nossa depiladora mais rápida possui discos em cerâmica exclusivos que rodam a uma velocidade maior do que nunca, e fixam com firmeza os pelos mais finos e curtos. Esta é fornecida com um extra - uma cabeça depiladora larga que abrange mais pele a cada passagem.
Ver todos os benefícios

Agarra firmemente até os pêlos finos

A nossa mais rápida depilação, mesmo no mais fino dos pelos

  • Para pernas e corpo

  • Discos em cerâmica agarram pelos finos

  • Design em forma de S

  • Sem cabo e recarregável

Cabeça de depilação com material em cerâmica para agarrar melhor os pêlos

Cabeça de depilação com material em cerâmica para agarrar melhor os pêlos

A nossa cabeça de depilação é a única concebida com uma superfície em cerâmica texturizada que extrai com cuidado até os pelos mais finos e pelos 4 vezes mais curtos do que os arrancados com cera. Agora com a rotação de disco mais rápida de sempre (2200 RPM) para a nossa remoção de pelos mais rápida.

Cabeça de depilação extra larga

Cabeça de depilação extra larga

A cabeça de depilação extra larga cobre mais pele em cada passagem para uma remoção de pêlos mais rápida.

Primeira depiladora com pega em forma de S

A pega ergonómica em forma de S é fácil de manusear, dando-lhe maior alcance e máximo controlo com movimentos naturais e precisos, em todo o corpo.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Prémios

  • Award image AWARD-612378

Críticas

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3.9

de 5

635

Críticas

24/06/2021

Portugal

Portugal

o produto tem boas funcionalidades

Produto com excelente qualidade, bons acabamentos e performance. Muito satisfeita

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Satinelle Advanced BRE635/00 Depiladora Wet & Dry

Sim, recomendo este produto

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07/06/2018

Portugal

Portugal

Venham todos

[Employee of philipsglobal] gostaria de oferecer esta prenda a minha munher, para que não fosse preciso ir manicure

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Satinelle Advanced BRE640/00 Depiladora Wet & Dry

Sim, recomendo este produto

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17/02/2018

Portugal

Portugal

Perfeito!

O produto é muito bom, a área depilada fica perfeita! É muito fácil de usar, de manusear. No entanto, dependendo da sensibilidade, pode causar um desconforto. Eu depilei a área íntima e senti bastante dor, mas nada insuportável. Espero que das próximas vezes seja mais tranquilo! Mas o produto é excelente mesmo, estou muito satisfeita!

Sim, recomendo este produto

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