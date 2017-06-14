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  • Agarra firmemente até os pêlos finos
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  • Agarra firmemente até os pêlos finos
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Descontinuado

Satinelle AdvancedDepiladora Wet & Dry

BRE610/00

4
| (60) Críticas | 83% recomendam este produto

1 prémio

Agarra firmemente até os pêlos finos
A pega em forma de S ajuda-a no manuseamento por todo o corpo. A cabeça mais ampla com discos em cerâmica depila junto à pele, agarrando até os pêlos mais finos para resultados rápidos e duradouros. Utilização a húmido e a seco com 1 acessório.
Ver todos os benefícios

Fácil de manusear para resultados duradouros sem esforço

Agarra firmemente até os pêlos finos

  • Para pernas, corpo e rosto

  • 1 acessório

  • Sem cabo e recarregável

  • Design em forma de S

Pega em forma de S para manuseamento fácil em todas as zonas do corpo

A pega ergonómica é fácil de segurar e de utilizar para um controlo máximo e um alcance ideal em todas as zonas do corpo.

Cabeça de depilação com material em cerâmica para agarrar melhor os pêlos

Cabeça de depilação com material em cerâmica para agarrar melhor os pêlos

A nossa cabeça de depilação é a única fabricada em cerâmica áspera e que agarra os pêlos firmemente – até os pêlos mais finos.

Cabeça de depilação extra larga

Cabeça de depilação extra larga

A cabeça de depilação extra larga cobre mais pele em cada passagem para uma remoção de pêlos mais rápida.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Prémios

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Críticas

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4.0

de 5

60

Críticas

83%

recomendam este produto

14/06/2017

United Kingdom

United Kingdom

Does exactly what is says on the tin

[Employee of philipsglobal] Firm grip, ease of use and I love the fact that I can use it in the shower! I also find the light useful - it really helps me to see all those stubborn short hairs :)

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Satinelle Advanced BRE610/00 Wet and Dry epilator

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Satinelle Advanced BRE610/00 Wet and Dry epilator

15/05/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great Product

[Employee of philipsglobal] This is my first time using an epilator and even though it is a bit painful at first - the massage head really helps to deflect the pain! After a while I totally got used to it and it is so nice to have smoother legs for longer.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Satinelle Advanced BRE610/00 Wet and Dry epilator

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15/05/2017

United Kingdom

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