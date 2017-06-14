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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Para pernas, corpo e rosto
1 acessório
Sem cabo e recarregável
Design em forma de S
A pega ergonómica é fácil de segurar e de utilizar para um controlo máximo e um alcance ideal em todas as zonas do corpo.
A nossa cabeça de depilação é a única fabricada em cerâmica áspera e que agarra os pêlos firmemente – até os pêlos mais finos.
A cabeça de depilação extra larga cobre mais pele em cada passagem para uma remoção de pêlos mais rápida.
Prémios
4.0
de 5
60
Críticas
83%
recomendam este produto
LarisaD
14/06/2017
United Kingdom
Does exactly what is says on the tin
[Employee of philipsglobal] Firm grip, ease of use and I love the fact that I can use it in the shower! I also find the light useful - it really helps me to see all those stubborn short hairs :)
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Esta avaliação foi feita para Satinelle Advanced BRE610/00 Wet and Dry epilator
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Satinelle Advanced BRE610/00 Wet and Dry epilator
haos203
15/05/2017
United Kingdom
Great Product
[Employee of philipsglobal] This is my first time using an epilator and even though it is a bit painful at first - the massage head really helps to deflect the pain! After a while I totally got used to it and it is so nice to have smoother legs for longer.
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Esta avaliação foi feita para Satinelle Advanced BRE610/00 Wet and Dry epilator
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mols91
15/05/2017
United Kingdom
Great Product
[Employee of philipsglobal] This is my first time using an epilator and even though it is a bit painful at first - the massage head really helps to deflect the pain! After a while I totally got used to it and it is so nice to have smoother legs for longer.
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