Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
BRE635/00
Para pernas, corpo e rosto
Discos em cerâmica agarram pelos finos
Design em forma de S
+5 acessórios
A nossa cabeça de depilação é a única concebida com uma superfície em cerâmica texturizada que extrai com cuidado até os pelos mais finos e pelos 4 vezes mais curtos do que os arrancados com cera. Agora com a rotação de disco mais rápida de sempre (2200 RPM) para a nossa remoção de pelos mais rápida.
A cabeça de depilação extra larga cobre mais pele em cada passagem para uma remoção de pêlos mais rápida.
A pega ergonómica em forma de S é fácil de manusear, dando-lhe maior alcance e máximo controlo com movimentos naturais e precisos, em todo o corpo.
Prémios
3.9
de 5
635
Críticas
Almeida24
24/06/2021
Portugal
o produto tem boas funcionalidades
Produto com excelente qualidade, bons acabamentos e performance. Muito satisfeita
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Satinelle Advanced BRE635/00 Depiladora Wet & Dry
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Satinelle Advanced BRE635/00 Depiladora Wet & Dry
antero
07/06/2018
Portugal
Venham todos
[Employee of philipsglobal] gostaria de oferecer esta prenda a minha munher, para que não fosse preciso ir manicure
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Satinelle Advanced BRE640/00 Depiladora Wet & Dry
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Satinelle Advanced BRE640/00 Depiladora Wet & Dry
Camilete
17/02/2018
Portugal
Perfeito!
O produto é muito bom, a área depilada fica perfeita! É muito fácil de usar, de manusear. No entanto, dependendo da sensibilidade, pode causar um desconforto. Eu depilei a área íntima e senti bastante dor, mas nada insuportável. Espero que das próximas vezes seja mais tranquilo! Mas o produto é excelente mesmo, estou muito satisfeita!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Satinelle Advanced BRE640/00 Depiladora Wet & Dry
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Satinelle Advanced BRE640/00 Depiladora Wet & Dry