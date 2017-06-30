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  • A nossa mais rápida depilação, mesmo no mais fino dos pelos
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Descontinuado

Satinelle PrestigeDepiladora Wet & Dry

BRP586/00

4.1
| (608) Críticas | 83% recomendam este produto

1 prémio

A nossa mais rápida depilação, mesmo no mais fino dos pelos
A nossa depiladora mais rápida de sempre possui discos em cerâmica exclusivos que rodam a uma velocidade maior do que nunca e fixam com firmeza os pelos mais finos e curtos. Agora pode suavizar a sua pele antes e depois da depilação, tratando o seu corpo, pés e face.
Ver todos os benefícios

Cuidados para o rosto e corpo 7 em 1 da cabeça aos pés

A nossa mais rápida depilação, mesmo no mais fino dos pelos

  • Para pernas, corpo, rosto e pés

  • Discos em cerâmica agarram pelos finos

  • 7 rotinas de cuidado corporal e facial

  • +7 acessórios+sistema de limpeza facial

Cabeça de depilação com material em cerâmica para agarrar melhor os pêlos

Cabeça de depilação com material em cerâmica para agarrar melhor os pêlos

A nossa cabeça de depilação é a única concebida com uma superfície em cerâmica texturizada que extrai com cuidado até os pelos mais finos e pelos 4 vezes mais curtos do que os arrancados com cera. Agora com a rotação de disco mais rápida de sempre (2200 RPM) para a nossa remoção de pelos mais rápida.

Cabeça de depilação extra larga

Cabeça de depilação extra larga

A cabeça de depilação extra larga cobre mais pele em cada passagem para uma remoção de pêlos mais rápida.

Design galardoado*

Design galardoado* para remoção de pelos sem esforço

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image AWARD-612378

Críticas

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4.1

de 5

608

Críticas

83%

recomendam este produto

30/06/2017

Portugal

Portugal

Rapidez e suavidade

[Employee of philipsglobal] Graças às pinças em cerâmica suaves que esta depiladora tem, deixei de ter irritação na pele. Arranca até os pelos mais curtos. Tem uma cabeça larga para uma maior rapidez.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Satinelle Prestige BRE650/00 Depiladora Wet & Dry

Sim, recomendo este produto

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30/06/2017

Portugal

Portugal

Excelente produto, completo em acessórios

[Employee of philipsglobal] Produto bastante fácil de utilizar e com bastantes acessórios para as várias zonas do corpo. Permite mais do que fazer a depilação.

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29/06/2017

Portugal

Portugal

Sem dúvida uma das melhores depiladoras do mercado

Sempre usei depiladoras de arranque ou cera, a verdade é que desde que descobri a gama Satinelle nunca mais a abandonei. Este novo modelo impressionou-me pelo seu design e pela nova cabeça toda em cerâmica que me chamou bastante a atenção. Super cómoda para agarrar no duche ou a seco. A cabeça ligeiramente curva permite-me agarrar todos os pêlos na perna sem os partir (sim porque um dos problemas que mais tinha era que a maioria das depiladoras partiam-me os pêlos sem os arrancar na totalidade). Com esta cabeça esse problema ficou resolvido. Não posso dizer que não dói mas no meu caso como consigo fazer com o pêlo bem curtinho (0,5mm) a dor é bastante suportável e com a continuação é quase um hábito e já nem é um problema. Grande vantagem depilação feita e pernas suaves durante quase 2 semanas. Um extra deste modelo são as cabeças de exfoliação que ajuda a que os pêlos não fiquem encravados e a cabeça de massagem. Para as mais cépticas o que digo é experimentem, pois as amigas a quem eu aconselho adoraram mesmo que não seja este conjunto a máquina é fantástica!!

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Avisos legais

  1. iF Design Award 2016

  2. Em comparação com o próprio aparelho das participantes. Teste CLT Alemanha N91

  3. Em comparação com a remoção de maquilhagem com as mãos. Dados no ficheiro.