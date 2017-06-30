Sempre usei depiladoras de arranque ou cera, a verdade é que desde que descobri a gama Satinelle nunca mais a abandonei. Este novo modelo impressionou-me pelo seu design e pela nova cabeça toda em cerâmica que me chamou bastante a atenção. Super cómoda para agarrar no duche ou a seco. A cabeça ligeiramente curva permite-me agarrar todos os pêlos na perna sem os partir (sim porque um dos problemas que mais tinha era que a maioria das depiladoras partiam-me os pêlos sem os arrancar na totalidade). Com esta cabeça esse problema ficou resolvido. Não posso dizer que não dói mas no meu caso como consigo fazer com o pêlo bem curtinho (0,5mm) a dor é bastante suportável e com a continuação é quase um hábito e já nem é um problema. Grande vantagem depilação feita e pernas suaves durante quase 2 semanas. Um extra deste modelo são as cabeças de exfoliação que ajuda a que os pêlos não fiquem encravados e a cabeça de massagem. Para as mais cépticas o que digo é experimentem, pois as amigas a quem eu aconselho adoraram mesmo que não seja este conjunto a máquina é fantástica!!