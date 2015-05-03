Descontinuado
BT2200A/00
Um altifalante tão aventureiro como o seu utilizador
Este altifalante sem fios portátil, robusto e à prova de água, pode acompanhá-lo para onde quer que vá, no interior e no exterior, para subir e para descer, faça chuva ou faça sol. A potência do som é complementada pela sua resistência.
Bluetooth®
Microfone incorporado para chamadas
Bateria recarregável
Com o seu microfone incorporado, este altifalante também funciona como alta-voz para telefone. Quando é recebida uma chamada, a música é colocada em pausa e pode falar através do altifalante. Telefone para uma reunião de negócios ou ligue a um amigo de uma festa. Funciona na perfeição em qualquer situação.
Críticas