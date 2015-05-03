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Descontinuado

altifalante portátil sem fios

BT2200A/00

Um altifalante tão aventureiro como o seu utilizador

Este altifalante sem fios portátil, robusto e à prova de água, pode acompanhá-lo para onde quer que vá, no interior e no exterior, para subir e para descer, faça chuva ou faça sol. A potência do som é complementada pela sua resistência.

Ver todos os benefícios

Um altifalante tão aventureiro como o seu utilizador

  • Bluetooth®

  • Microfone incorporado para chamadas

  • Bateria recarregável

Desempenho de áudio avançado num design resistente

Microfone incorporado para chamadas em mãos livres

Com o seu microfone incorporado, este altifalante também funciona como alta-voz para telefone. Quando é recebida uma chamada, a música é colocada em pausa e pode falar através do altifalante. Telefone para uma reunião de negócios ou ligue a um amigo de uma festa. Funciona na perfeição em qualquer situação.

Entrada de áudio para fácil ligação a quase todos os dispositivos electrónicos

Entrada de áudio para fácil ligação a quase todos os dispositivos electrónicos

Especificações técnicas

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Críticas