Microfone incorporado para chamadas em mãos livres

Com o seu microfone incorporado, este altifalante também funciona como alta-voz para telefone. Quando é recebida uma chamada, a música é colocada em pausa e pode falar através do altifalante. Telefone para uma reunião de negócios ou ligue a um amigo de uma festa. Funciona na perfeição em qualquer situação.