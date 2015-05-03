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Descontinuado

altifalante portátil sem fios

BT2200R/00

Um altifalante tão aventureiro como o seu utilizador

Este altifalante sem fios portátil, robusto e à prova de água, pode acompanhá-lo para onde quer que vá, no interior e no exterior, para subir e para descer, faça chuva ou faça sol. A potência do som é complementada pela sua resistência.

Ver todos os benefícios

Um altifalante tão aventureiro como o seu utilizador

  • Bluetooth®

  • Microfone incorporado para chamadas

  • Bateria recarregável

Utilize a sua própria alça para o transportar para todo o lado

Desempenho de áudio avançado num design resistente

Resistente, à prova de água e flutuante, concebido para o exterior

Resistente, à prova de água e flutuante, concebido para o exterior

Especificações técnicas

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