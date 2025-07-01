Termos de pesquisa
BT3665/15
Aparar rápido e preciso
Aparar rápido e preciso. As nossas lâminas em metal de afiação automática proporcionam uma força adicional para a máxima precisão enquanto apara. Além disso, com 40 regulações de comprimento, obterá a precisão exata que pretende.Ver todas as vantagens
Se for elegível para redução do IVA em dispositivos médicos, pode solicitá-lo para este produto. O montante do IVA será descontado no preço apresentado acima. Procure os detalhes completos no seu cesto de compras.
As lâminas de metal de afiação automática proporcionam força adicional para máxima precisão enquanto apara, mantendo-se tão afiadas como no primeiro dia sem necessidade de óleo para lâminas. As lâminas não corrosivas também facilitam a limpeza.
O botão de precisão do aparador tem 40 regulações de comprimento em intervalos de 0,5 mm, ajudando a moldar a sua barba com a precisão de que precisa.
Os pentes Lift & Trim avançados levantam os pelos em direção à lâmina, capturando-os a cada passagem para um aparar eficiente e uniforme.
Uma vez que o aparador é 100% lavável, basta enxaguar em água corrente, simplificando a sua experiência de barbear e aparar.
A nossa pega ergonómica com uma pega fina de 360 graus torna o dispositivo fácil de segurar e manusear, proporcionando-lhe o conforto e o controlo de que precisa para aperfeiçoar o seu look.
A nossa bateria de lítio duradoura tem até 80 minutos de autonomia, para uma experiência de aparar potente e contínua.
A luz indicadora permite-lhe saber sempre o estado da bateria e se esta está totalmente carregada, garantindo que está sempre a postos para a sua próxima sessão de barbear.
