Precisão máxima com esforço mínimo

Obtenha uma precisão total sem esforço. Com lâminas em metal de afiação automática e um inovador coletor de pelo, o nosso aparador proporciona contornos nítidos e simplifica a sua experiência de barbear. Além disso, a tecnologia BeardSense aumenta a potência exatamente quando precisa.