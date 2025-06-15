Termos de pesquisa
BT5780/15
Precisão máxima com esforço mínimo
Obtenha uma precisão total sem esforço. Com lâminas em metal de afiação automática e um inovador coletor de pelo, o nosso aparador proporciona contornos nítidos e simplifica a sua experiência de barbear. Além disso, a tecnologia BeardSense aumenta a potência exatamente quando precisa.Ver todas as vantagens
Se for elegível para redução do IVA em dispositivos médicos, pode solicitá-lo para este produto. O montante do IVA será descontado no preço apresentado acima. Procure os detalhes completos no seu cesto de compras.
As lâminas de metal de afiação automática proporcionam força adicional para máxima precisão enquanto apara, mantendo-se tão afiadas como no primeiro dia sem necessidade de óleo para lâminas. As lâminas não corrosivas também facilitam a limpeza.
O botão de precisão do aparador tem 40 regulações de comprimento em intervalos de 0,2 mm, ajudando a moldar a sua barba com a precisão de que precisa.
O nosso inovador coletor de pelos agarra eficazmente até 80% dos pelos aparados*, proporcionando-lhe menos complicações enquanto apara.
Com a tecnologia BeardSense, o nosso aparador analisa a densidade da barba 125 vezes por segundo para aumentar a potência em áreas mais densas, proporcionando-lhe a potência certa para obter os melhores resultados.
Os pentes Lift & Trim avançados levantam os pelos em direção à lâmina, capturando-os a cada passagem para um aparar eficiente e uniforme.
Uma vez que o aparador é 100% lavável, basta enxaguar em água corrente, simplificando a sua experiência de barbear e aparar.
A nossa pega ergonómica com uma pega fina de 360 graus torna o dispositivo fácil de segurar e manusear, proporcionando-lhe o conforto e o controlo de que precisa para aperfeiçoar o seu look.
O suporte oferece carregamento e arrumação práticos para o seu dispositivo, para que esteja sempre pronto a utilizar.
A nossa bateria de lítio duradoura proporciona até 100 minutos de autonomia com a opção de carregamento rápido de 5 minutos**, para uma experiência de aparar potente e contínua.
A luz indicadora permite-lhe saber sempre o estado da bateria e se esta está totalmente carregada, garantindo que está sempre a postos para a sua próxima sessão de barbear.
