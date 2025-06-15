Termos de pesquisa

      Beard Trimmer 5000 Series Modelação da barba com coletor de pelo

      BT5780/15

      Classificação geral / 5
      Precisão máxima com esforço mínimo

      Obtenha uma precisão total sem esforço. Com lâminas em metal de afiação automática e um inovador coletor de pelo, o nosso aparador proporciona contornos nítidos e simplifica a sua experiência de barbear. Além disso, a tecnologia BeardSense aumenta a potência exatamente quando precisa.

      Beard Trimmer 5000 Series Modelação da barba com coletor de pelo

      Precisão máxima com esforço mínimo

      Para um barbear preciso com menos sujidade

      • Lâminas totalmente em metal
      • Intervalos de precisão de 0,2 mm
      • Tecnologia BeardSense
      • Coletor de pelos
      • Até 100 minutos de autonomia
      Máxima precisão e desempenho duradouro

      Máxima precisão e desempenho duradouro

      As lâminas de metal de afiação automática proporcionam força adicional para máxima precisão enquanto apara, mantendo-se tão afiadas como no primeiro dia sem necessidade de óleo para lâminas. As lâminas não corrosivas também facilitam a limpeza.

      Molde a sua barba com a precisão de que precisa

      Molde a sua barba com a precisão de que precisa

      O botão de precisão do aparador tem 40 regulações de comprimento em intervalos de 0,2 mm, ajudando a moldar a sua barba com a precisão de que precisa.

      Concebido para apanhar pelos enquanto apara

      Concebido para apanhar pelos enquanto apara

      O nosso inovador coletor de pelos agarra eficazmente até 80% dos pelos aparados*, proporcionando-lhe menos complicações enquanto apara.

      Um aparar potente mesmo nas barbas mais exigentes

      Um aparar potente mesmo nas barbas mais exigentes

      Com a tecnologia BeardSense, o nosso aparador analisa a densidade da barba 125 vezes por segundo para aumentar a potência em áreas mais densas, proporcionando-lhe a potência certa para obter os melhores resultados.

      Um aparar eficiente e uniforme para o seu look ideal

      Um aparar eficiente e uniforme para o seu look ideal

      Os pentes Lift & Trim avançados levantam os pelos em direção à lâmina, capturando-os a cada passagem para um aparar eficiente e uniforme.

      Simplifique a sua rotina com uma limpeza fácil

      Simplifique a sua rotina com uma limpeza fácil

      Uma vez que o aparador é 100% lavável, basta enxaguar em água corrente, simplificando a sua experiência de barbear e aparar.

      Para maior controlo e conforto enquanto apara

      Para maior controlo e conforto enquanto apara

      A nossa pega ergonómica com uma pega fina de 360 graus torna o dispositivo fácil de segurar e manusear, proporcionando-lhe o conforto e o controlo de que precisa para aperfeiçoar o seu look.

      Carregamento e arrumação práticos.

      Carregamento e arrumação práticos.

      O suporte oferece carregamento e arrumação práticos para o seu dispositivo, para que esteja sempre pronto a utilizar.

      Desempenho potente e consistente do início ao fim

      Desempenho potente e consistente do início ao fim

      A nossa bateria de lítio duradoura proporciona até 100 minutos de autonomia com a opção de carregamento rápido de 5 minutos**, para uma experiência de aparar potente e contínua.

      Saiba sempre a bateria que lhe resta para aparar

      Saiba sempre a bateria que lhe resta para aparar

      A luz indicadora permite-lhe saber sempre o estado da bateria e se esta está totalmente carregada, garantindo que está sempre a postos para a sua próxima sessão de barbear.

      Especificações técnicas

      • Acessórios

        Conveniência
        • Coletor de pelos
        • Escova de limpeza
        • USB-A (sem adaptador incluído)
        • Base de carga
        Transporte e armazenamento
        Bolsa flexível

      • Alimentação elétrica

        Autonomia
        100 minutos
        Carregamento
        • 1 hora
        • Carga rápida de 5 minutos
        • Carregamento por USB-A (5 V⎓/≥1 A)
        Tipo de pilha
        Iões de lítio
        Estado da bateria
        Indicador de carga
        Utilização
        Sem cabo

      • Design

        Pega
        Pega ergonómica
        Acabamento
        Preto intenso

      • Assistência

        Garantia
        Até 5 anos***

      • Fácil de utilizar

        Sem necessidade de manutenção
        Não é necessário óleo para lâminas
        Resistência à água
        Húmido e seco

      • Resumo

        Zona do corpo
        Barba
        Ferramentas e acessórios
         6
        Regulações do comprimento
        0,4–20 mm
        Passos de precisão
         40
        Solução
        Aparar
        Tecnologias
        BeardSense

      • Acessórios de estilo

        Lâmina aparadora
        Lâminas em metal de afiação automática

      • Pentes

        Barba
        • Curto 0,4–10 mm
        • Longo 10,4–20 mm

      Obter assistência para este produto

      Encontre sugestões de produtos, perguntas frequentes, manuais do utilizador e informações de segurança e conformidade.
      Encontrar uma peça ou acessório sobressalente

      Ir para peças e acessórios

      • Após o registo em Philips.com no prazo de 90 dias após a compra 

