Termos de pesquisa
Carrinho de compras
O seu carrinho está vazio
BT7670/15
Extremidades afiadas, esforço mínimo
Com lâminas em metal de afiação automática, um aparador largo e tecnologia BeardSense, obterá um acabamento preciso e uniforme sem esforço. Além disso, o inovador coletor de pelo reduz a sujidade para menos complicações enquanto apara.Ver todas as vantagens
Se for elegível para redução do IVA em dispositivos médicos, pode solicitá-lo para este produto. O montante do IVA será descontado no preço apresentado acima. Procure os detalhes completos no seu cesto de compras.
As lâminas de metal de afiação automática proporcionam força adicional para máxima precisão enquanto apara, mantendo-se tão afiadas como no primeiro dia sem necessidade de óleo para lâminas. As lâminas não corrosivas também facilitam a limpeza.
O botão de precisão do aparador tem 40 regulações de comprimento em intervalos de 0,2 mm, ajudando a moldar a sua barba com a precisão de que precisa.
O nosso inovador coletor de pelos agarra eficazmente até 80% dos pelos aparados*, proporcionando-lhe menos complicações enquanto apara.
Com a tecnologia BeardSense, o nosso aparador analisa a densidade da barba 125 vezes por segundo para aumentar a potência em áreas mais densas, proporcionando-lhe a potência certa para obter os melhores resultados.
Os pentes Lift & Trim avançados levantam os pelos em direção à lâmina, capturando-os a cada passagem para um aparar eficiente e uniforme.
O aparador largo totalmente em metal premium ajuda a delimitar e definir a sua barba para um acabamento elegante e preciso.
O aparador de precisão com encaixe, com o seu design estreito, proporciona definição extra aos detalhes sem esforço, criando o seu look com precisão.
Os pentes para efeito desvanecido do aparador criam tons em ambos os lados da barba para um acabamento ideal.
Uma vez que o aparador é 100% lavável, basta enxaguar em água corrente, simplificando a sua experiência de barbear e aparar.
A nossa pega ergonómica com uma pega fina de 360 graus torna o dispositivo fácil de segurar e manusear, proporcionando-lhe o conforto e o controlo de que precisa para aperfeiçoar o seu look.
O suporte oferece carregamento e arrumação práticos para o seu dispositivo, para que esteja sempre pronto a utilizar.
A nossa bateria de lítio duradoura proporciona até 120 minutos de autonomia com a opção de carregamento rápido de 5 minutos**, para uma experiência de aparar potente e contínua.
A luz indicadora permite-lhe saber sempre o estado da bateria e se esta está totalmente carregada, garantindo que está sempre a postos para a sua próxima sessão de barbear.
A bolsa de viagem mantém o dispositivo e todos os acessórios de que precisa arrumados num só local, mantendo a sua rotina de barbear organizada, em casa ou em qualquer outro lugar.
Acessórios
Alimentação elétrica
Design
Assistência
Fácil de utilizar
Resumo
Acessórios de estilo
Pentes
Nosso site pode ser melhor visualizado com a versão mais recente do Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.