      Beard Trimmer 7000 Series Modelação da barba com coletor de pelo

      BT7670/15

      Extremidades afiadas, esforço mínimo

      Com lâminas em metal de afiação automática, um aparador largo e tecnologia BeardSense, obterá um acabamento preciso e uniforme sem esforço. Além disso, o inovador coletor de pelo reduz a sujidade para menos complicações enquanto apara.

      Beard Trimmer 7000 Series Modelação da barba com coletor de pelo

      Extremidades afiadas, esforço mínimo

      Para uma barba aparada com menos sujidade

      • Lâminas totalmente em metal
      • Intervalos de precisão de 0,2 mm
      • Aparador largo
      • Coletor de pelos
      • Até 120 minutos de autonomia
      Máxima precisão e desempenho duradouro

      Máxima precisão e desempenho duradouro

      As lâminas de metal de afiação automática proporcionam força adicional para máxima precisão enquanto apara, mantendo-se tão afiadas como no primeiro dia sem necessidade de óleo para lâminas. As lâminas não corrosivas também facilitam a limpeza.

      Molde a sua barba com a precisão de que precisa

      Molde a sua barba com a precisão de que precisa

      O botão de precisão do aparador tem 40 regulações de comprimento em intervalos de 0,2 mm, ajudando a moldar a sua barba com a precisão de que precisa.

      Concebido para apanhar pelos enquanto apara

      Concebido para apanhar pelos enquanto apara

      O nosso inovador coletor de pelos agarra eficazmente até 80% dos pelos aparados*, proporcionando-lhe menos complicações enquanto apara.

      Um aparar potente mesmo nas barbas mais exigentes

      Um aparar potente mesmo nas barbas mais exigentes

      Com a tecnologia BeardSense, o nosso aparador analisa a densidade da barba 125 vezes por segundo para aumentar a potência em áreas mais densas, proporcionando-lhe a potência certa para obter os melhores resultados.

      Um aparar eficiente e uniforme para o seu look ideal

      Um aparar eficiente e uniforme para o seu look ideal

      Os pentes Lift & Trim avançados levantam os pelos em direção à lâmina, capturando-os a cada passagem para um aparar eficiente e uniforme.

      Delimite a sua barba para um acabamento bem definido

      Delimite a sua barba para um acabamento bem definido

      O aparador largo totalmente em metal premium ajuda a delimitar e definir a sua barba para um acabamento elegante e preciso.

      Proporciona definição extra ao seu look final

      Proporciona definição extra ao seu look final

      O aparador de precisão com encaixe, com o seu design estreito, proporciona definição extra aos detalhes sem esforço, criando o seu look com precisão.

      Consiga o seu look perfeito com tons

      Consiga o seu look perfeito com tons

      Os pentes para efeito desvanecido do aparador criam tons em ambos os lados da barba para um acabamento ideal.

      Simplifique a sua rotina com uma limpeza fácil

      Simplifique a sua rotina com uma limpeza fácil

      Uma vez que o aparador é 100% lavável, basta enxaguar em água corrente, simplificando a sua experiência de barbear e aparar.

      Para maior controlo e conforto enquanto apara

      Para maior controlo e conforto enquanto apara

      A nossa pega ergonómica com uma pega fina de 360 graus torna o dispositivo fácil de segurar e manusear, proporcionando-lhe o conforto e o controlo de que precisa para aperfeiçoar o seu look.

      Carregamento e arrumação práticos

      Carregamento e arrumação práticos

      O suporte oferece carregamento e arrumação práticos para o seu dispositivo, para que esteja sempre pronto a utilizar.

      Desempenho potente e consistente do início ao fim

      Desempenho potente e consistente do início ao fim

      A nossa bateria de lítio duradoura proporciona até 120 minutos de autonomia com a opção de carregamento rápido de 5 minutos**, para uma experiência de aparar potente e contínua.

      Saiba sempre a bateria que lhe resta para aparar

      Saiba sempre a bateria que lhe resta para aparar

      A luz indicadora permite-lhe saber sempre o estado da bateria e se esta está totalmente carregada, garantindo que está sempre a postos para a sua próxima sessão de barbear.

      Mantenha as suas necessidades de barbear organizadas em casa ou em qualquer lugar

      A bolsa de viagem mantém o dispositivo e todos os acessórios de que precisa arrumados num só local, mantendo a sua rotina de barbear organizada, em casa ou em qualquer outro lugar.

      Especificações técnicas

      • Acessórios

        Conveniência
        • Coletor de pelos
        • Base de carga
        • Escova de limpeza
        • USB-A (sem adaptador incluído)
        Transporte e armazenamento
        Bolsa de viagem

      • Alimentação elétrica

        Tipo de pilha
        Iões de lítio
        Autonomia
        120 minutos
        Carregamento
        • 1 hora
        • Carga rápida de 5 minutos
        • Carregamento por USB-A (5 V⎓/≥1 A)
        Estado da bateria
        Indicador de carga
        Utilização
        Sem cabo

      • Design

        Acabamento
        Cinzento mid slate metalizado
        Pega
        Pega ergonómica

      • Assistência

        Garantia
        Até 5 anos***

      • Fácil de utilizar

        Sem necessidade de manutenção
        Não é necessário óleo para lâminas
        Resistência à água
        Húmido e seco

      • Resumo

        Zona do corpo
        Barba
        Ferramentas e acessórios
         10
        Regulações do comprimento
        0,4–20 mm
        Passos de precisão
         40
        Solução
        Aparar
        Tecnologias
        BeardSense

      • Acessórios de estilo

        Lâmina aparadora
        Lâminas em metal de afiação automática
        Especializados
        • Aparador de precisão
        • Pentes graduais
        • Aparador largo

      • Pentes

        Barba
        • Curto 0,4–10 mm
        • Longo 10,4–20 mm

      Obter assistência para este produto

      Encontre sugestões de produtos, perguntas frequentes, manuais do utilizador e informações de segurança e conformidade.
      • Após o registo em Philips.com no prazo de 90 dias após a compra 

