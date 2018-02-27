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Descontinuado
Som estéreo Hi-Fi que combina com a sua casa
Ouça as músicas do seu smartphone, transmita a sua biblioteca de música através de Bluetooth e reproduza CD MP3 neste compacto sistema de música completo Philips. Pode ainda sintonizar os seus programas de rádio favoritos graças à compatibilidade DAB+ e FM.
Bluetooth
com MULTIPAIR
DAB+
Depois de ligar uma vez o seu dispositivo inteligente, o sistema de música Philips pode ser reativado do modo de espera através da função Bluetooth do seu dispositivo inteligente. Isto ativa também a fonte de Bluetooth para que seja fácil e rápido transmitir música a qualquer momento.
Design compacto adapta-se a qualquer espaço e estilo de vida. A pequena unidade cabe em qualquer divisão devido ao design elegante e dimensão fina.
A porta USB não serve apenas para reprodução de música. O sistema inteligente de gestão de energia USB garante uma corrente de carregamento rápido de 2 A para carregar rapidamente o seu dispositivo inteligente quando o sistema de música se encontra no modo de espera.
4.5
de 5
6
Críticas
100%
recomendam este produto
Feufeu80
27/02/2018
France
Satisfait
Produit peu encombrant. Souci, pour l'instant, avec bluetooth pour relier une enceinte .
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Esta avaliação foi feita para BTB2670 Microchaîne
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Gbqz
05/02/2018
France
Ce produit me convient parfaitement
Micro chaîne très sympa avec d’agréables fonctionnalités simples à utiliser. Le son est correct. Seules manquent des radios sur la FM et la DAB en Normandie pour pouvoir profiter pleinement du produit.
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BjarneBo
09/09/2018
Danmark
Kan alt det vi har brug for. DAB+ og BT
God lyd og godt enkelt design. Finder nemt alle DAB+ kanaler. Nem at afspille på via Bluetooth. Som ekstra gode kan vi afspille CD'er og MP3. Det hele lige til. Meget tilfreds med lyden. Eneste lille bitte minus er at fjernkontrol ikke benytter radio, så man skal pege på fronten - men kombinationen af funktionerne, den gode lyd og prisen gør at det kan accepteres. Godt produkt!
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Esta avaliação foi feita para BTB2670 Mikromusiksystem
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