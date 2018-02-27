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Descontinuado

Sistema micro de música

BTB2670/12

4.5

| (6) Críticas | 100% recomendam este produto

Som estéreo Hi-Fi que combina com a sua casa

Ouça as músicas do seu smartphone, transmita a sua biblioteca de música através de Bluetooth e reproduza CD MP3 neste compacto sistema de música completo Philips. Pode ainda sintonizar os seus programas de rádio favoritos graças à compatibilidade DAB+ e FM.

Ver todos os benefícios

Som estéreo Hi-Fi que combina com a sua casa

  • Bluetooth

  • com MULTIPAIR

  • DAB+

Bluetooth sempre no modo de espera para fácil restabelecimento da ligação

Bluetooth sempre no modo de espera para fácil restabelecimento da ligação

Depois de ligar uma vez o seu dispositivo inteligente, o sistema de música Philips pode ser reativado do modo de espera através da função Bluetooth do seu dispositivo inteligente. Isto ativa também a fonte de Bluetooth para que seja fácil e rápido transmitir música a qualquer momento.

Design compacto adapta-se a qualquer espaço e estilo de vida

Design compacto adapta-se a qualquer espaço e estilo de vida. A pequena unidade cabe em qualquer divisão devido ao design elegante e dimensão fina.

Carregamento rápido e eficiente por USB para o seu dispositivo inteligente

Carregamento rápido e eficiente por USB para o seu dispositivo inteligente

A porta USB não serve apenas para reprodução de música. O sistema inteligente de gestão de energia USB garante uma corrente de carregamento rápido de 2 A para carregar rapidamente o seu dispositivo inteligente quando o sistema de música se encontra no modo de espera.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.5

de 5

6

Críticas

100%

recomendam este produto

2
1

27/02/2018

France

France

Satisfait

Produit peu encombrant. Souci, pour l'instant, avec bluetooth pour relier une enceinte .

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para BTB2670 Microchaîne

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para BTB2670 Microchaîne

05/02/2018

France

France

Ce produit me convient parfaitement

Micro chaîne très sympa avec d’agréables fonctionnalités simples à utiliser. Le son est correct. Seules manquent des radios sur la FM et la DAB en Normandie pour pouvoir profiter pleinement du produit.

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Esta avaliação foi feita para BTB2670 Microchaîne

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09/09/2018

Danmark

Danmark

Kan alt det vi har brug for. DAB+ og BT

God lyd og godt enkelt design. Finder nemt alle DAB+ kanaler. Nem at afspille på via Bluetooth. Som ekstra gode kan vi afspille CD'er og MP3. Det hele lige til. Meget tilfreds med lyden. Eneste lille bitte minus er at fjernkontrol ikke benytter radio, så man skal pege på fronten - men kombinationen af funktionerne, den gode lyd og prisen gør at det kan accepteres. Godt produkt!

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Esta avaliação foi feita para BTB2670 Mikromusiksystem

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