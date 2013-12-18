Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
CAM102BL/00
Captar e partilhar óptimos momentos - de forma simples
A câmara de filmar ESee CAM102 fornece-lhe memórias que permanecerão cristalinas - com gravação Full HD. Grave vídeos com um toque num botão e partilhe-os de imediato no televisor e online. Ligue-a aos dispositivos sem complicações com a ficha USB integrada.
Agora pode gravar tudo o que desejar graças à ranhura para cartão micro SD da câmara de filmar Philips. Pequena em tamanho, mas grande em capacidade de armazenamento, os cartões micro SD gravam, de forma segura, todos os seus vídeos e fotografias. O seu tamanho reduzido também significa que levar alguns cartões extra não representa qualquer incómodo. A ranhura para cartão na câmara de filmar é compatível com todos os cartões micro SD universais, permitindo-lhe expandir a memória até 32 GB, o que lhe proporciona 16 horas de vídeo em HD. Pode registar tudo sem preocupações.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
3.4
de 5
16
Críticas
SalvaAO
18/12/2013
España
buena calidad en fotos y video
buena calidad en fotos y video pequeña y no pesa nada
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para CAM102BL Videocámara de alta definición
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para CAM102BL Videocámara de alta definición
zappie35
09/10/2011
Nederland
een fijn apparaat
ligt goed in de hand hij is dusdnig klein dat je hem gemakkelijk kan meenemen in een broekzak. De beelden zijn goed en zijn ook gemakkelijk over te brengen nar de computer middels het mooi weggewerkte USB aansluiting al met al een fijn apparat
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para CAM102BL HD-camcorder
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para CAM102BL HD-camcorder
gabi7
14/09/2012
España
Tremendamente práctico y fácil de usar
Lo llevas en el bolsillo, lo usas con una mano y no se escapa nada de las vacaciones o acontecimientos, en tres segundos estás grabando, en dos reproduces, todo desde un bolsillo.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para CAM102BL Videocámara de alta definición
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para CAM102BL Videocámara de alta definición