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Descontinuado

Câmara de filmar HD

CAM102BL/00

3.4

| (16) Críticas

Captar e partilhar óptimos momentos - de forma simples

A câmara de filmar ESee CAM102 fornece-lhe memórias que permanecerão cristalinas - com gravação Full HD. Grave vídeos com um toque num botão e partilhe-os de imediato no televisor e online. Ligue-a aos dispositivos sem complicações com a ficha USB integrada.

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Reviva as suas memórias em HD

Captar e partilhar óptimos momentos - de forma simples

Durabilidade extra longa da bateria permite-lhe gravar mais

Software para edição de filmes para vídeos personalizados

Ranhura para cartão micro SD para até 32 GB para 16 horas de vídeos em HD

Ranhura para cartão micro SD para até 32 GB para 16 horas de vídeos em HD

Agora pode gravar tudo o que desejar graças à ranhura para cartão micro SD da câmara de filmar Philips. Pequena em tamanho, mas grande em capacidade de armazenamento, os cartões micro SD gravam, de forma segura, todos os seus vídeos e fotografias. O seu tamanho reduzido também significa que levar alguns cartões extra não representa qualquer incómodo. A ranhura para cartão na câmara de filmar é compatível com todos os cartões micro SD universais, permitindo-lhe expandir a memória até 32 GB, o que lhe proporciona 16 horas de vídeo em HD. Pode registar tudo sem preocupações.

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Críticas

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3.4

de 5

16

Críticas

1

18/12/2013

España

España

buena calidad en fotos y video

buena calidad en fotos y video pequeña y no pesa nada

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para CAM102BL Videocámara de alta definición

Sim, recomendo este produto

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09/10/2011

Nederland

Nederland

een fijn apparaat

ligt goed in de hand hij is dusdnig klein dat je hem gemakkelijk kan meenemen in een broekzak. De beelden zijn goed en zijn ook gemakkelijk over te brengen nar de computer middels het mooi weggewerkte USB aansluiting al met al een fijn apparat

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Esta avaliação foi feita para CAM102BL HD-camcorder

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Esta avaliação foi feita para CAM102BL HD-camcorder

14/09/2012

España

España

Tremendamente práctico y fácil de usar

Lo llevas en el bolsillo, lo usas con una mano y no se escapa nada de las vacaciones o acontecimientos, en tres segundos estás grabando, en dos reproduces, todo desde un bolsillo.

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