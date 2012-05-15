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Descontinuado
Captar e partilhar óptimos momentos - de forma simples
A câmara de filmar ESee CAM102 fornece-lhe memórias que permanecerão cristalinas - com gravação Full HD. Grave vídeos com um toque num botão e partilhe-os de imediato no televisor e online. Ligue-a aos dispositivos sem complicações com a ficha USB integrada.
Não volte a perder nenhum momento maravilhoso. Com o tempo de arranque rápido da Philips, pode começar a tirar fotografias instantaneamente. Graças às várias funcionalidades avançadas, como a velocidade rápida do processador e o processamento de sinal dedicado, a câmara de filmar da Philips demora apenas dois segundos a arrancar. Estes botões foram concebidos a pensar na simplicidade - precisa apenas de premir um botão para começar a filmar em alta definição. A câmara de filmar da Philips permite-lhe estar sempre preparado para captar eventos surpreendentes sem perder um segundo.
Com o software Windows incorporado, pode publicar vídeos em Web sites como YouTube, Facebook, Twitter e Vimeo de forma muito simples. Para utilizadores Mac, poderá organizar, editar e partilhar facilmente com o iMovie do iLife. Com uma tecnologia de compressão avançada, o formato de vídeo HD (H.264) utilizado pela câmara de filmar da Philips pode criar ficheiros mais pequenos do que as câmaras de filmar, câmaras digitais e telemóveis convencionais sem qualquer perda de qualidade do vídeo, para poder partilhá-los mais depressa! Estes ficheiros também podem ser utilizados por outros programas como o iPhoto e o Windows Movie Maker.
3.5
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
Valentina86pink
15/05/2012
Italia
Veramente ottimo
Prodotto utile e facile da usare, anche senza leggere le istruzioni! Veramente pratica.. La consiglio!
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Esta avaliação foi feita para CAM102PK Videocamera HD
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Isolde
09/10/2012
Deutschland
Gute Bildqualität. Schön und handlich, leider wertet der Ton den Eindruck ab.
1. Bildqualität: Die Bildqualität ist sehr gut, allerdings im gezoomten Zustand verringert sie sich. 2. Akustik: Der Ton (bei z.B. Livemusik) ist unbrauchbar. Im Normalfall annehmbar. Darum nur Durchschnitt.
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