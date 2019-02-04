Infelizmente, este produto não está mais disponível
Este produto é elegível para redução do IVA
Se for elegível para redução do IVA em dispositivos médicos, pode solicitá-lo para este produto. O montante do IVA será descontado no preço apresentado acima. Procure os detalhes completos no seu cesto de compras.
Crie um conjunto e poupe Crie um conjunto e receba um artigo gratuito
Satisfaça todas as suas necessidades de numa só compra
Preço do conjunto
Skip this
Escolha uma das seguintes opções: Escolha um produto:
Dados de eficiência energética
Para adaptadores Philips HF12.
Tipo HF12
Substituição fácil de peças originais da Philips no seu produto
Ocasionalmente deverá substituir algumas peças do seu produto. Com as peças de substituição Philips, isto é agora mais fácil do que nunca para o consumidor. Tudo com a garantia de qualidade da Philips.