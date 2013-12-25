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Descontinuado
Som que se adapta a sua casa
Compatível com o conector Lightning do iPhone 5, este sistema micro de som da Philips dispõe da tecnologia wOOx, que fornece graves potentes. O design angular dos altifalantes proporciona uma experiência áudio em estéreo abrangente e o design em monobloco adapta-se a qualquer casa.
com conector Lightning
para iPod/iPhone
CD, CD de MP3, USB, FM
Máx. de 50 W, distribuidor de graves
Com o modo USB Directo, basta ligar o seu dispositivo USB à porta USB do seu dispositivo Philips e a música digital será reproduzida directamente a partir do dispositivo Philips.
4.4
de 5
8
Críticas
88%
recomendam este produto
Meriva22
25/12/2013
France
Design et son sont au rendez vous
Très bonne chaîne hifi élégante design. Avec toutes les fonctions d'une bonne chaîne à noter que l iPad mini se connecte également ce qui n'est pas mentionné.En plus.la couleur est tendance même couleur que ma table basse et son environnement.le top!!!!
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Esta avaliação foi feita para DCM3155 Microchaîne
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morgip
18/01/2018
Italia
Bello e pratico
Design accattivante, buona qualità del suono. Il suo utilizzo è facile e intuitivo.
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Esta avaliação foi feita para DCM3155 Sistema musicale micro
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rem13
13/05/2013
Italia
compatto e potente!
Sorprende per la qualita' del suono e la facilita' d'uso.
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