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Descontinuado

Sistema micro de música

DCM3155/12

4.4

| (8) Críticas | 88% recomendam este produto

Som que se adapta a sua casa

Compatível com o conector Lightning do iPhone 5, este sistema micro de som da Philips dispõe da tecnologia wOOx, que fornece graves potentes. O design angular dos altifalantes proporciona uma experiência áudio em estéreo abrangente e o design em monobloco adapta-se a qualquer casa.

Ver todos os benefícios

Obcecado pelo som

Som que se adapta a sua casa

  • com conector Lightning

  • para iPod/iPhone

  • CD, CD de MP3, USB, FM

  • Máx. de 50 W, distribuidor de graves

USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA

USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA

Com o modo USB Directo, basta ligar o seu dispositivo USB à porta USB do seu dispositivo Philips e a música digital será reproduzida directamente a partir do dispositivo Philips.

Potência de saída máxima RMS de 50 W

Design em monobloco para caber em qualquer local da sua casa

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.4

de 5

8

Críticas

88%

recomendam este produto

3
2

25/12/2013

France

France

Design et son sont au rendez vous

Très bonne chaîne hifi élégante design. Avec toutes les fonctions d'une bonne chaîne à noter que l iPad mini se connecte également ce qui n'est pas mentionné.En plus.la couleur est tendance même couleur que ma table basse et son environnement.le top!!!!

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Esta avaliação foi feita para DCM3155 Microchaîne

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Esta avaliação foi feita para DCM3155 Microchaîne

18/01/2018

Italia

Italia

Bello e pratico

Design accattivante, buona qualità del suono. Il suo utilizzo è facile e intuitivo.

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Esta avaliação foi feita para DCM3155 Sistema musicale micro

Sim, recomendo este produto

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13/05/2013

Italia

Italia

compatto e potente!

Sorprende per la qualita' del suono e la facilita' d'uso.

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