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Descontinuado

Philips FidelioSistema de som com base

DTM5095/12

3.9

| (17) Críticas | 82% recomendam este produto

Desfrute de música do iPod/iPhone/iPad sem fios

Ouça a sua música sem fios via Bluetooth®. Esta estação de base da Philips também reproduz música de CD ou iPod/iPad/iPhone através do conector Lightning, fornecendo um som amplo, envolvente e cristalino - graças ao LivingSound e ao processamento digital puro.

Ver todos os benefícios

Obcecado pelo som

Desfrute de música do iPod/iPhone/iPad sem fios

  • Bluetooth

  • com conector Lightning

Carregamento rápido e reprodução de música através do conector Lightning

Carregamento rápido e reprodução de música através do conector Lightning

Desfrute da sua música favorita enquanto carrega o seu iPod/iPhone/iPad através do novo conector Lightning! Basta colocá-lo directamente na base do altifalante para reproduzir as suas músicas seleccionadas com um som fascinante. Este também carrega o seu dispositivo rapidamente durante a reprodução, por isso, não precisa de se preocupar com a falta de carga da bateria.

Transmissão de música sem fios via Bluetooth

Transmissão de música sem fios via Bluetooth

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fios de curto alcance que oferece fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou computadores portáteis. Assim, pode desfrutar facilmente da sua música favorita e de som de vídeos ou de jogos através deste altifalante via ligação sem fios.

LivingSound para som estéreo mais abrangente e envolvente

LivingSound para som estéreo mais abrangente e envolvente

O LivingSound da Philips - a aguardar patente - amplia consideravelmente o melhor local de audição para que possa desfrutar de música verdadeiramente envolvente numa área maior. Combinando vários processos sonoros, o LivingSound recupera a riqueza e os detalhes espaciais do ambiente sonoro, frequentemente perdidos com um sistema estéreo compacto. O efeito é uma área de melhor audição mais ampla do que o esperado, distribuída de forma extensiva e uniforme em redor da sala. Agora, a sua experiência musical já não está limitada a uma área restrita, como antes. Desfrute de um som em estéreo perfeito numa área mais vasta.

Especificações técnicas

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Críticas

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3.9

de 5

17

Críticas

82%

recomendam este produto

18/12/2013

España

España

toda la música sin cables en un equipo de gran calidad

Gran equipo para reproducir música sin necesidad de cables. Fácil conexión bluetooth con PC y tablets. Excelente calidad de sonido para disfrutar de las mejores apps de música para dispositivos móviles y ordenadores. Sin olvidar que también reproduce CDs y emisoras de radio. Ocupa poco espacio y puede alcanzar un volumen de sonido potente y con sensación envolvente. El diseño no está mal, aunque podrían ofrecerse otras gamas de colores menos oscuros. En resumen, muy buena inversión para los amantes de la música

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Esta avaliação foi feita para DTM5095 sistema docking

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16/12/2013

España

España

Me encanta

Equipo que suena muy y muy bien. Es una pena que ninguna tienda en Esàña lo tenga... y lo tengas que comprar "a ciegas" (sin verlo a Amazon). Bonito y muy potente. El otro de 80 w, sonaba bastante mal... vale la pena arriesgarse. Por cierto... la base o pie.. mide 29.5cm... no la torre (más estrecha). he de decir, que ese aspecto fue determinante (utilice el chat de Philips... y no es muy bueno... teiendolo en exposición me dijeron que media 380 mm). Gracias a Sandra que me perjuro que media 300 mm y por eso lo compre.

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08/05/2014

Deutschland

Deutschland

Alles, was ich will

Den DTM5095 nenn ich nun schon seit neun Monaten mein Eigen und ich freue mich über den satten Sound und die Gesamtfunktionalität. Der Turm steht bei mir im Arbeitszimmer, er passt jedoch auch in jedes bis zu mittelgroße Wohnzimmer (<40qm). Wenn ihr also eine kompakte Docking Station mit herausragendem Klang sucht, seid ihr mit dem DTM5095 gut beraten.

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Esta avaliação foi feita para DTM5095 Docking-Soundsystem

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