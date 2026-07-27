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Descontinuado
FC8063/01
4 bases em microfibra
Compatível com PowerPro Aqua
Substitua a cada 6 meses
Substituir a cada 6 meses para garantir um desempenho de limpeza optimizado do seu aparelho.
O material macio em microfibra ligeiramente solta, levanta e absorve o pó e a sujidade. Remove sujidade e manchas de forma eficaz e em profundidade.
As bases em microfibra são laváveis na máquina e fáceis de colocar e remover.
Críticas