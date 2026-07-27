ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Renovar para um desempenho perfeito
  • Renovar para um desempenho perfeito
  • Renovar para um desempenho perfeito
  • Renovar para um desempenho perfeito

Descontinuado

Kit de acessórios

FC8063/01

Renovar para um desempenho perfeito
Renovar para um desempenho perfeito para continuar a obter a melhor experiência de limpeza todos os dias.
Ver todos os benefícios

Compatível com PowerPro Aqua

Renovar para um desempenho perfeito

  • 4 bases em microfibra

  • Compatível com PowerPro Aqua

  • Substitua a cada 6 meses

Substituir a cada 6 meses para um desempenho de limpeza optimizado

Substituir a cada 6 meses para um desempenho de limpeza optimizado

Substituir a cada 6 meses para garantir um desempenho de limpeza optimizado do seu aparelho.

Bases em microfibra para remover eficazmente toda a sujidade e manchas

Bases em microfibra para remover eficazmente toda a sujidade e manchas

O material macio em microfibra ligeiramente solta, levanta e absorve o pó e a sujidade. Remove sujidade e manchas de forma eficaz e em profundidade.

Fáceis de encaixar e remover

Fáceis de encaixar e remover

As bases em microfibra são laváveis na máquina e fáceis de colocar e remover.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis