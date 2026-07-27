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Descontinuado
FC8776/01
Escova TriActive XL
Design fino de 6 cm
Sistema de 4 rodas
Tempo de funcionamento de 120 min.
A escova TriActive XL oferece-lhe eficiência e desempenho de limpeza profunda, agora 2 vezes mais rápido graças a: 1. Escova extra larga abrange o dobro da área de chão numa só passagem. 2. As três entradas de sucção recolhem pó das partes frontal e laterais. 3. A faixa flexível recolhe todo o pó restante.
Graças aos 4 estilos de limpeza, o seu robot pode seleccionar uma estratégia eficiente e eficaz para limpar o seu quarto.
Graças às 2 escovas extra longas, o seu robot limpa sujidade e pó de cantos e rodapés, e limpa onde os outros robots não conseguem alcançar.
Críticas
Com base no teste de cobertura segundo a IEC em comparação com o Philips FC8800.