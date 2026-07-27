Escova TriActive XL com largura extra

A escova TriActive XL oferece-lhe eficiência e desempenho de limpeza profunda, agora 2 vezes mais rápido graças a: 1. Escova extra larga abrange o dobro da área de chão numa só passagem. 2. As três entradas de sucção recolhem pó das partes frontal e laterais. 3. A faixa flexível recolhe todo o pó restante.