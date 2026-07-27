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  • Desempenho máximo. Limpeza inteligente
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Descontinuado

SmartPro CompactAspirador robot

FC8776/01

Desempenho máximo. Limpeza inteligente
O aspirador robot SmartPro Compact da Philips limpa por si. Agora 2 vezes mais rápido graças à escova TriActive XL com largura extra. Graças ao sistema de detecção inteligente, o robot otimiza a estratégia de limpeza para a sua casa
Ver todos os benefícios

Limpeza cuidada, agora 2 vezes mais rápida*

Desempenho máximo. Limpeza inteligente

  • Escova TriActive XL

  • Design fino de 6 cm

  • Sistema de 4 rodas

  • Tempo de funcionamento de 120 min.

Escova TriActive XL com largura extra

Escova TriActive XL com largura extra

A escova TriActive XL oferece-lhe eficiência e desempenho de limpeza profunda, agora 2 vezes mais rápido graças a: 1. Escova extra larga abrange o dobro da área de chão numa só passagem. 2. As três entradas de sucção recolhem pó das partes frontal e laterais. 3. A faixa flexível recolhe todo o pó restante.

4 estilos de limpeza para adaptação às divisões

Graças aos 4 estilos de limpeza, o seu robot pode seleccionar uma estratégia eficiente e eficaz para limpar o seu quarto.

2 escovas extra longas para limpeza de cantos

Graças às 2 escovas extra longas, o seu robot limpa sujidade e pó de cantos e rodapés, e limpa onde os outros robots não conseguem alcançar.

Especificações técnicas

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Críticas

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Avisos legais

  1. Com base no teste de cobertura segundo a IEC em comparação com o Philips FC8800.