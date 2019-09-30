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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Design ultra fino
Sistema de limpeza de 3 níveis
Limpeza a húmido
O Philips SmartPro Easy oferece uma função de programação de 24 horas, para poder programar a sua próxima sessão de limpeza com 24 horas de antecedência.
Primeiro, duas escovas longas limpam a sujidade e o pó no percurso do robot. Em seguida, o bocal recolhe sujidade e pó graças ao seu potente motor. Por último, a base em microfibra que pode ser molhada melhora o resultado final através da recolha até das poeiras mais finas do chão.
Dependendo do tipo de espaço, o aspirador robot segue um ou vários modos de limpeza: padrões de limpeza tipo Z, em espiral, de choque ou de seguimento de paredes.
5.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
Claudiafig
30/09/2019
Portugal
Produto excelente e atendeu minhas expectativas
Gostaria de saber se estou operando corretamente a função no controle . Quando aperto a tecla para o robô ir para trás preciso de apertar continuamente para ele chegar onde eu quero está correto ? Minha dúvida é que quando eu aperto a direção para frente eu seguro na tecla e ele direciona para onde eu quero sem precisar de ficar dando toques no contrile. Isso é um defeito ou não?
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SmartPro Easy FC8794/01 Aspirador robot
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