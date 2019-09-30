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  • Desempenho máximo. Limpeza inteligente
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Descontinuado

SmartPro EasyAspirador robot

FC8794/01

5
| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto
Desempenho máximo. Limpeza inteligente
O Philips SmartPro Easy proporciona resultados de limpeza autónomos e perfeitos em 3 passos: as escovas laterais eliminam toda a sujidade, a forte sucção aspira tudo e uma microfibra recolhe as partículas mais finas. O seu design ultra fino permite-lhe limpar em áreas mais baixas.
Ver todos os benefícios

Aspiradores e escovas extra finas para as áreas difíceis de alcançar

Desempenho máximo. Limpeza inteligente

  • Design ultra fino

  • Sistema de limpeza de 3 níveis

  • Limpeza a húmido

Função de programação com 24 horas de antecedência

Função de programação com 24 horas de antecedência

O Philips SmartPro Easy oferece uma função de programação de 24 horas, para poder programar a sua próxima sessão de limpeza com 24 horas de antecedência.

Sistema de limpeza de 3 níveis incluindo função limpeza a húmido

Sistema de limpeza de 3 níveis incluindo função limpeza a húmido

Primeiro, duas escovas longas limpam a sujidade e o pó no percurso do robot. Em seguida, o bocal recolhe sujidade e pó graças ao seu potente motor. Por último, a base em microfibra que pode ser molhada melhora o resultado final através da recolha até das poeiras mais finas do chão.

4 modos de limpeza para se adaptar a diferentes áreas

4 modos de limpeza para se adaptar a diferentes áreas

Dependendo do tipo de espaço, o aspirador robot segue um ou vários modos de limpeza: padrões de limpeza tipo Z, em espiral, de choque ou de seguimento de paredes.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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5.0

de 5

1

Avaliaç.

100%

recomendam este produto

4
3
2
1

30/09/2019

Portugal

Portugal

Produto excelente e atendeu minhas expectativas

Gostaria de saber se estou operando corretamente a função no controle . Quando aperto a tecla para o robô ir para trás preciso de apertar continuamente para ele chegar onde eu quero está correto ? Minha dúvida é que quando eu aperto a direção para frente eu seguro na tecla e ele direciona para onde eu quero sem precisar de ficar dando toques no contrile. Isso é um defeito ou não?

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SmartPro Easy FC8794/01 Aspirador robot

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