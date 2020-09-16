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Descontinuado
FC8810/01
Uma limpeza avançada, cuidada e sem esforço
O aspirador robot SmartPro Active da Philips limpa por si. Graças ao sistema de detecção inteligente, o robot optimiza a estratégia de limpeza para limpar a sua casa de forma cuidada.
Sistema de limpeza de 3 níveis
Tempo de funcionamento de 90 min.
Acessório de limpeza de encaixe
O novo aspirador robot está equipado com um sistema de detecção inteligente, uma combinação de chips inteligentes, até 20 sensores, um giroscópio e acelerómetro, que tornam o robot eficiente para limpar autonomamente. O robot compreende o ambiente e escolhe uma estratégia da limpeza ideal para limpar a sua casa o mais rapidamente possível. O robot não fica bloqueado e consegue regressar à estação de base quando necessário.
O novo aspirador robot da Philips está equipado com 6 sensores infravermelhos para detectar e evitar obstáculos, como paredes, candeeiros ou cabos, para que o chão seja limpo cuidadosamente. Finalmente pode desfrutar de uma casa limpa sem a sua interferência.
Quando a bateria do aspirador robot da Philips estiver quase vazia, este vai automaticamente para a estação de base para se carregar, preparando-se assim para a sua próxima sessão de limpeza.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
3.9
de 5
29
Críticas
Peke81
16/09/2020
España
Comprador verificado
Aspirador
Bastante bueno. No tiene muchos recambios pero no suele estropearse mucho
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Robot aspirador SmartPro Active FC8810/01
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Oranges141
06/07/2016
España
Comprador verificado
Fantastic
Very easy to use. Great for floor tiles. Saves time as it can be programmed to suit.
Sim, recomendo este produto
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RRTL
16/02/2021
Nederland
Comprador verificado
Super hulp in huis!
Elk dag als ik ga werken, zoeft de robot door mijn huis.. Als ik thuis kom, is de vloer weer helemaal stof vrij :-)
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SmartPro Active FC8810/01 Robotstofzuiger
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