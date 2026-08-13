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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
GC1703/01
Vapor de 17 g/min.
Base em alumínio
Anticalcário
1400 Watts
Este potente ferro aquece rapidamente e mantém temperaturas muito estáveis durante o funcionamento, facilitando a remoção eficaz dos vincos.
Com a função Calc Clean basta expelir o vapor do ferro Philips para remover as partículas de calcário. Desta forma, prolonga a duração do ferro.
Menor número de reabastecimentos com o depósito da água extra-grande de 180 ml para que possa passar a ferro mais roupa de cada vez.
Prémios
Críticas