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Manuais e documentação

User Manual Philips 1700 series Steam iron

  • PDF ficheiro, 890.6 kB
  • 13 March 2026

A vida é composta por muito mais do que tarefas domésticas, por isso deseja fazê-las o mais rapidamente possível. Com a sua ponta em bico especial, os orifícios de vapor de design único e uma base antiaderente, este ferro de qualidade foi simplesmente concebido para a rapidez.

  • PDF ficheiro
  • 29 March 2026

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