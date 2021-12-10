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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Jato de vapor de até 90 g
Base antiaderente
Anticalcário
Menor número de reabastecimentos com o depósito de água extra grande de 220 ml para poder passar a ferro mais roupa de cada vez.
Este ferro a vapor pode ser utilizado com água canalizada normal e o botão Calc Clean facilita a remoção de qualquer acumulação de calcário. Para manter o desempenho do seu ferro a vapor da Philips, deve utilizar esta função de limpeza do calcário uma vez por mês, se utilizar água canalizada normal.
Prémios
4.7
de 5
94
Críticas
99%
recomendam este produto
Danny90
10/12/2021
Portugal
Parte da promoção
Prático e fácil de usar
É um ferro pequeno, muito fácil de usar e leve o que torna a tarefa de passar a ferro muito mais fácil. Desliza super bem em todo o tipo de tecidos. O reservatório de água poderia ser um pouco maior uma vez que utilizando o vapor a água desaparece num instante.
Pontos positivos
Leve, prático, fácil de utilizar
Pontos negativos
Reservatório de água poderia ser maior
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para EasySpeed GC1742/40 Ferro a vapor
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para EasySpeed GC1742/40 Ferro a vapor
08/12/2021
Portugal
Parte da promoção
O ferro perfeito
O que antes era uma tarefa difícil tornou-se fácil como o próprio nome do produto indica. A sua simplicidade ajuda a obter os resultados desejados.
Pontos positivos
Simplicidade
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para EasySpeed GC1742/40 Ferro a vapor
Sim, recomendo este produto
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07/12/2021
Portugal
Parte da promoção
Funcionário da Philips
Produto de qualidade
[Employee of philipsglobal] Adoro este ferro de passar a roupa, deixa a roupa muito bem passada, é fácil de usar. Recomendo imenso este produto.
Pontos positivos
Super prático e fácil de usar
Pontos negativos
Nenhuma
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para EasySpeed GC1742/40 Ferro a vapor
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para EasySpeed GC1742/40 Ferro a vapor
Em comparação com gama antecessora Comfort