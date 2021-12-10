ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Simples e eficiente
  • Simples e eficiente
  • Simples e eficiente
  • Simples e eficiente
  • Simples e eficiente
  • Simples e eficiente
  • Simples e eficiente
  • Simples e eficiente
  • Simples e eficiente
  • Simples e eficiente
  • Simples e eficiente
  • Simples e eficiente
  • Simples e eficiente
  • Simples e eficiente
  • Simples e eficiente
  • Simples e eficiente
  • Simples e eficiente
  • Simples e eficiente
  • Simples e eficiente
  • Simples e eficiente

Descontinuado

EasySpeedFerro a vapor

GC1742/40

4.7
| (94) Críticas | 99% recomendam este produto

1 prémio

Simples e eficiente
O ferro EasySpeed torna o engomar fácil e eficiente com muito vapor para remover vincos difíceis, base antiaderente para deslizar facilmente em todos os tecidos, função Calc Clean para um desempenho duradouro.
Ver todos os benefícios

4 regulações de vapor para melhores resultados de engomar

Simples e eficiente

  • Jato de vapor de até 90 g

  • Base antiaderente

  • Anticalcário

Depósito de água de 220 ml para sessões de engomar mais longas

Depósito de água de 220 ml para sessões de engomar mais longas

Menor número de reabastecimentos com o depósito de água extra grande de 220 ml para poder passar a ferro mais roupa de cada vez.

4 regulações de vapor para melhores resultados em diversos tecidos

Botão Calc Clean para um desempenho de vapor duradouro

Botão Calc Clean para um desempenho de vapor duradouro

Este ferro a vapor pode ser utilizado com água canalizada normal e o botão Calc Clean facilita a remoção de qualquer acumulação de calcário. Para manter o desempenho do seu ferro a vapor da Philips, deve utilizar esta função de limpeza do calcário uma vez por mês, se utilizar água canalizada normal.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.7

de 5

94

Críticas

99%

recomendam este produto

3
2

10/12/2021

Portugal

Portugal

Prático e fácil de usar

É um ferro pequeno, muito fácil de usar e leve o que torna a tarefa de passar a ferro muito mais fácil. Desliza super bem em todo o tipo de tecidos. O reservatório de água poderia ser um pouco maior uma vez que utilizando o vapor a água desaparece num instante.

Pontos positivos

Leve, prático, fácil de utilizar

Pontos negativos

Reservatório de água poderia ser maior

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para EasySpeed GC1742/40 Ferro a vapor

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para EasySpeed GC1742/40 Ferro a vapor

08/12/2021

Portugal

Portugal

O ferro perfeito

O que antes era uma tarefa difícil tornou-se fácil como o próprio nome do produto indica. A sua simplicidade ajuda a obter os resultados desejados.

Pontos positivos

Simplicidade

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para EasySpeed GC1742/40 Ferro a vapor

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para EasySpeed GC1742/40 Ferro a vapor

07/12/2021

Portugal

Portugal

Funcionário da Philips

Produto de qualidade

[Employee of philipsglobal] Adoro este ferro de passar a roupa, deixa a roupa muito bem passada, é fácil de usar. Recomendo imenso este produto.

Pontos positivos

Super prático e fácil de usar

Pontos negativos

Nenhuma

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para EasySpeed GC1742/40 Ferro a vapor

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para EasySpeed GC1742/40 Ferro a vapor

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis
Avisos legais

  1. Em comparação com gama antecessora Comfort